Diego Cocca reaparece tras su salida de la selección mexicana

El entrenador argentino acusó a los directivos de no querer un cambio importante

Diego Cocca habló una vez más sobre su salida de la Selección Mexicana. El entrenador argentino acusó a los directivos de la Federación Mexicana de Futbol de no querer un cambio significativo lo que ocasionó su despido del equipo.

El exentrenador del combinado nacional llegó al equipo el 10 de febrero de este 2023 y tras sólo cuatro meses al mando y siete partidos dirigidos la Federación optó por destituirlo y poner a Jaime Lozano en su lugar.

Ahora en entrevista, el entrenador argentino reveló que al estar muy poco tiempo al mando del equipo no puede asegurar si tuvo un buen desempeño o no, pero reveló que no hubo interés de un cambio en la Selección.

“No se pudo, estuve siete partidos, cuatro meses, ya ni sé. No hay manera de poder hacer un balance, el balance interno a nivel cuerpo técnico, que lo hicimos, fue que iba a ser muy difícil y que había que cambiar muchas mentalidades, pero yo sé que no se quiere cambiar del otro lado”, comentó para TUDN.

A pesar de haber sido destituido como entrenador, Diego Cocca reveló que le desea lo mejor al equipo nacional, aunque ahora le toca encontrar un nuevo empleo donde pueda volver a mostrar sus habilidades.

“Le deseo lo mejor a México como siempre, no seré más parte de la Selección y seguramente tendré trabajo como para seguir demostrando que podíamos hacer un cambio en la selección”, finalizó el argentino.

El ex técnico de Tigres, Santos y Atlas, con el que fue bicampeón de Liga MX, Cocca asegura que le desea todo el bien al Tri que ahora dirige Jimmy Lozano, pero sí quiere enfatizar que el proceso que tuvo no fue «prolijo».

“Muchas veces uno elige por corazón y mente. Si es por corazón no me arrepiento de nada de haber ido a la Selección Mexicana, cuando quise ponerle mentalidad, quise tener apoyo de dueños y me lo dieron, después apareció gente de la Federación Mexicana de Futbol que no estaba y decidieron que no fuera más DT, sin argumento repito, y no por esas personas tiro toda la gente y todos los que me han ayudado en diferentes clubes; le deseo suerte a México y creo que tendré trabajo para seguir demostrando lo que valgo”.

«Me siento perjudicado. La imagen de la salida de Selección Mexicana me perjudicó, pero habla más mal de ellos, porque yo pude haber dirigido a Tigres, y tal vez me pudo ir mal y me pudieron echar, o me pude haber ido al Tri, me pudo ir mal y que me echaran, pero no pasó ninguna. Con Tigres iba bien, sin perder, terminaron siendo campeones. Me sentí perjudicado, pero miro para adelante, con nuevos proyectos».