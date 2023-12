Explota Christian Martinolli contra jugadores de Chivas

Christian Martinolli comentarista estelar de Televisión Azteca exploto en contra de los jugadores del rebaño sagrado, luego de la humillante eliminación sufrida a manos de Club Universidad la noche del domingo, en el partido valido por los cuartos de final del Torneo de Apertura 2023.

Fue durante la emisión de “En Caliente” donde el comentarista declaro lo siguiente «Consienten al jugador, y en un equipo como Chivas no se puede permitir eso. Guadalajara tiene un desorden interno, y no le ha pasado ahora, le ha pasado constate. No sé si esa idiosincrasia famosa que dicen que ‘es que si no es técnico de la Selección Mexicana no conoce la idiosincrasia’, pues ¿cuál es la idiosincrasia que dicen? ¿echar desmadre?».

Club Deportivo Guadalajara acarrea una sequía de títulos desde la marcha de Matías Almeyda en el año 2018, con el entrenador argentino ganaron 5 títulos, entre ellos una Liga MX en 2017 rompiendo una sequia de 11 años y la Liga de Campeones de la CONCACAF en 2018, despues de mas de 50 años sin levantar el trofeo de CONCACAF.