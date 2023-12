Felices 38 André Pierre Gignac

André-Pierre Gignac está festejando su cumpleaños este martes y hasta la Ligue 1 le hizo un emotivo video con sus mejores goles.

André-Pierre Gignac llegó a México en 2015 y desde entonces se ha convertido en uno de los grandes referentes de Tigres. De la mano del delantero francés, los Felinos lograron marcar una época en la última década de la Liga MX y ahora van por más.

Prácticamente no existe un aficionado en la actualidad del futbol mexicano que no reconozca su calidad que, incluso, lo sitúa entre los mejores de la historia que hayan jugado acá como el paraguayo José Saturnino Cardozo o el brasileño Cabinho .

Ya son 199 goles los que lleva el Bomboro durante su paso por Tigres, números que lo sitúan como el máximo romperredes de la institución por arriba de Tomás Boy .

Los números de Gignac:

Temporada 2015-2016: Partidos: 50, Goles: 33

Temporada 2016-2017: Partidos: 50, Goles: 26

Temporada 2017-2018: Partidos: 46, Goles: 21

Temporada 2018-2019: Partidos: 38, Goles: 24

Temporada 2019-2020: Partidos: 39, Goles: 26

Temporada 2020-2021: Partidos: 38, Goles: 19

Temporada 2021-2022: Partidos: 32, Goles: 18

Temporada 2022-2023: Partidos: 47, Goles: 22

Temporada 2023-2024: Partidos: 19, Goles: 11

¿André Gignac piensa en el retiro?

El delantero francés André Gignac aceptó que su carrera como jugador está por terminar, pero declaró que todavía puede ofrecer mucho a Tigres.

Gignac aceptó que ya es un jugador más que finaliza las jugadas, pues no tiene las condiciones para realizar piques veloces como lo hacen los jugadores jóvenes, pero sabe de su capacidad como goleador por lo que ya toma más ese papel. “Soy finalizador, no voy a quitarme tres jugadores y picadita, tengo mis cualidades y sé cuáles son. Lo que pueda y no pueda hacer y que sea más fuerza para mí, sé que la pelota me va a caer y la voy a poder empujar, mi exigencia viene de ahí», dijo Gignac en entrevista para TUDN.

En ese sentido, el atacante francés reconoció que su carrera puede terminar pronto, pero de momento dijo que todavía tiene para aportar al equipo y se mantiene concentrado. «El que venga acá va a ver que no es fácil, estamos casi en el fin de la historia del jugador, pero quiero más para este club y quiero ayudar más, pero de momento eso y muy enfocado en mi carrera de futbolista sé que tengo mucho que dar”, aseguró.

El goleador de los Tigres no tomó parte del primer partido de liguilla debido a que se encontraba en recuperación de una lesión; sin embargo, en su reaparición en las canchas demostró que aún cuenta con el nivel para seguir aportando en el futbol profesional. Ahora en esta liguilla que lo coloca junto los goleadores históricos de la fase final en donde de momento ocupa el tercer puesto solo por detrás de Jared Borgetti y José Saturnino Cardozo.

El francés llegó a 33 goles en Liguilla y es tercero de la estadística general en fase final, detrás de los 41 del mexicano Borgetti y los 43 del paraguayo Cardozo. Además, se encuentra a un gol de llegar a los 200 tantos como jugador de Tigres, cifra que podría alcanzar en los próximos partidos. El siguiente compromiso del delantero y su equipo será ante Pumas en dos partidos de semifinales del torneo Apertura 2023.

Foto por: Chuy Rocha

Instagram: @chuy_rocha10