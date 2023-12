Jaime Lozano sobre Libertadores: “Es similar a Copa América; sales de tu zona de confort”

El estratega Nacional lamenta que la Liga MX no tenga participación para la siguiente Copa Libertadores y señala, además, que se pierde de una buena competencia.

Luego del sorteo para la Copa América 2024, misma a la que regresa México tras 8 años de ausencia, el estratega de la Selección Nacional, Jaime Lozano, confesó enterarse (tarde) sobre la negativa por parte de la FIFA a la Liga MX para afrontar la Copa Libertadores y con ello, frenar un programa trazado por parte de la Federación Mexicana de Fútbol cuya finalidad era regresar al país a las competencias importantes a nivel continental, de cara a futuros proyectos.

Dicho lo anterior, y luego de al menos lograr disputar nuevamente el torneo más prestigioso del continente a nivel naciones, fue el propio ‘Jimmy’ quien habló al respecto sobre el rechazo federativo al Fútbol Mexicano y lo que representa jugar, o en su defecto no hacerlo, esta clase de competiciones.

“Me acaban de decir apenas una compañera, no tenía ni idea, me hubiera encantado, me tocó jugar, es similar a una Copa América, al enfrentar estas selecciones o a esos equipos, todos salimos beneficiados” comentó Lozano quien se encontraba presente en la ceremonia para conocer los grupos de la Copa América.

De igual manera, dejó claro que se trata de un nivel por encima del acostumbrado, y que no lograr jugar con los mejores clubes del continente, si bien no es un retroceso, es un estancamiento en un panorama del cual no salen y ya están acostumbrados.

“Es otro futbol, es enfrentar de visita, salir de tu zona de confort, de lo que vives, de lo que tienes a tu alcance, ir a Sudamérica no es fácil, al igual con Concacaf, me hubiera gustado, crecimos mucho en ese momento y eso hubieras esperado de los equipos de México, que tuvieran más competencia” finalizó el estratega mexicano.

Vale la pena mencionar que la Selección Mexicana ya conoce a sus rivales de grupo en la Copa América 2024 y que serán Venezuela, Ecuador y Jamaica, sus primeros tres contrincantes en el torneo organizado por la Conmebol en Estados Unidos.