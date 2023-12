Shohei Ohtani elige a los Dodgers

El pelotero japonés rompió el silencio. Los Dodgers serán su próximo destino en las Grandes Ligas con un contrato por 10 años y $700 millones de dólares.

Se terminó la principal novela de la agencia libre de las Grandes Ligas. Después de varias semanas de espera y de mucho suspenso, la estrella japonesa Shohei Ohtani ha elegido su próximo destino en la MLB a partir de la próxima temporada.

A través de su cuenta de Instagram, Ohtani se disculpó por el tiempo que tardó en dar públicamente a conocer su decisión. El nipón eligió a un equipo de gran tradición como son Los Angeles Dodgers, que de inmediato serán favoritos para ganar la Serie Mundial.

“A todos los fanáticos y a todos los involucrados en el mundo del béisbol, les pido disculpas por tardar tanto en tomar una decisión. He decidido elegir a los Dodgers como mi próximo equipo” dijo Ohtani, quien después agradeció a los Angels por su estancia en el equipo.

“Primero que nada, me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a todos los involucrados con la organización de los Angelinos y a los fanáticos que me han apoyado durante los últimos seis años, así como a todos los involucrados con cada equipo que fue parte de este proceso de negociación. Especialmente para los fanáticos de los Angelinos que me apoyaron en todos los altibajos, el apoyo y la alegría de sus muchachos significaron mucho para mí. Los seis años que pasé con los Ángeles quedarán grabados en mi corazón para siempre.

Y a todos los fanáticos de los Dodgers, me comprometo a hacer siempre lo mejor para el equipo y seguir dándolo todo para ser la mejor versión de mí mismo. Hasta el último día de mi carrera como jugador, quiero seguir luchando no sólo por los Dodgers sino por el mundo del béisbol” agrega.

De acuerdo con Jeff Passan, y a falta de cifras oficiales, Ohtani firmará un contrato por 10 años y $700 millones de dólares, lo que será el contrato garantizado más grande en la historia del deporte de Estados Unidos.

Los números de Ohtani en la MLB

Ohtani viene de una temporada histórica con los Angels. Viene de conectar 85 imparables, incluyendo 18 cuadrangulares y 50 carreras anotadas durante el 2023, antes de perderse el final de la campaña por una lesión

En agosto del 2023, Ohtani sufrió una rotura del ligamento colateral cubital que requeriría de cirugía y una cuidadosa recuperación, dejándole fuera por el resto de la campaña y sin poder lanzar hasta el 2025, aunque los Dodgers confían en que pueda lanzar.

Desde el 2018, año en el que llegó proveniente de Japón, Ohtani se ha posicionado como uno de los mejores lanzadores, pero además también del otro lado del diamante, siendo por ello uno de los peloteros más importantes en los últimos años, con 53 cuadrangulares, 348 imparables y 608 ponches.