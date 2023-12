Faitelson acusa al América de «flojonear» por su versión ante el San Luis

El pase a la final de la Liga MX para el América ha dejado un mal sabor de boca en el equipo, en la afición y entre la opinión especializada.

La derrota 0-2 en el Estadio Azteca ante el Atlético San Luis en la vuelta de la semifinal cortó una racha de 19 juegos invictos y su desempeño fue lo más cuestionable, ya que la afición los abucheó en su propia casa.

André Jardine reconoció que cuidó a sus jugadores para el partido después de 5-0 en la ida en San Luis y destacó a los potosinos por hacer un gran juego.

Por su parte, David Faitelson criticó a las Águilas, a quienes demandó jugar como un equipo grande y no como lo hicieron la noche del sábado.

«Es un tema de mentalidad del jugador de futbol, porque no creo que los suplentes del América sean tan malos como jugaron hoy. El América salió a cuidarse, salió a flojonear, pensaron en la final, es un partido de trámite. No puedes salir a jugar, un equipo grande, no puede el América salir a jugar así», dijo Faitelson en el programa Línea de 4 de TUDN.