Antonio Mohamed habla sobre la eliminación de Pumas

El DT de la UNAM aseguró que Tigres fue mejor por la experiencia de su plantelDespués de haber quedado eliminados de torneo, Antonio Mohamed, técnico de Pumas, reconoció que la Semifinal ante Tigres (que perdieron 2-1 global) iba a ser sumamente difícil y que la experiencia de su rival fue determinante para el resultado, aunque dijo que deben aprender de lo que vivieron.»Creo que fuimos muy competitivos, con nuestras armas estuvimos cerca de poder hacerlo, se definió por detalles. A nosotros nos faltó experiencia, y eso a ellos les sobró, pero esto tiene que ser experiencia para el club.»Sabíamos de antemano que iba a ser una serie muy difícil. Me parece que la expulsión no es expulsión, el árbitro muy gatillo rápido como le digo yo, para cobrar el penal tardó 10 minutos, para expulsar un segundo y todas esas cosas nos tienen que servir de aprendizaje, pero eso te lo va a dar el llegar a estas instancias y competir», dijo el ‘Turco’ quien apuntó: «Cuerpo técnico, directiva y jugadores nos podemos mirar todos a la cara porque con nuestras armas llegamos y estuvimos muy cerca, pero no nos alcanzó y esa es la realidad».Finalmente, aparentemente tranquilo, el timonel universitario dijo que tanto él como Pumas tienen que aprender de la eliminación. Además de que evadió la pregunta de si se mantendrá o no al frente del equipo.»Siempre digo que para llegar al éxito tienes que soportar estos cachetazos, los fracasos son parte del éxito, y creo que la serie fue pareja.»Lo importante es que todavía estamos digiriendo la derrota, teníamos la ilusión de poder lograrlo, tuvimos las oportunidades y no lo aprovechamos, el club recibe un aprendizaje y esto no nos alcanza», señaló.