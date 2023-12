Jaime Lozano habla con David Faitelson sobre la comparativa del fútbol mexicano y Estados Unidos.

El director técnico del Tri reconoce que las cosas han cambiado en la Concacaf

Jaime Lozano tuvo su puesto de trabajo en serio riesgo y, sin haberse confirmado de manera oficial, fue el agónico gol en tiempo de reposición de Edson Álvarez lo que le salvó su posición como director técnico de la Selección Mexicana que obtuvo su pase a la Copa América 2024 tras vencer en serie de tiros penales a su similar de Honduras.

Antes esta realidad, el famoso Jimmy abrió su forma de pensar con el polémico periodista de TUDN, David Faitelson, quien cuestionó al estratega mexicano sobre su logro al ganar este año la Copa Oro de la Concacaf luego de entrar como bombero de interino tras la intempestiva destitución de Diego Martín Cocca tras el declive del Tri que fue goleado en la semifinal de la Nations League contra Estados Unidos.

Las interesantes palabras de Jaime Lozano

«No se puede tapar el sol con un dedo. Evidentemente que hubo una pequeña mejora en la Copa Oro que no se había ganado y que es un torneo en el que normalmente somos protagonistas. Creo que estamos avanzando y seguimos avanzando, a lo mejor no con la velocidad que otras selecciones de esta zona lo están haciendo», dijo Lozano.

Sin embargo, el entrenador que llevó a México a ganar la medalla de bronce durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (celebrados en 2021 por la pandemia de COVID-19), reconoció que ese avance se queda corto comparado justamente al conjunto de ‘las Barras y las Estrellas’.

«Normalmente a Estados Unidos le jugábamos bien y le ganábamos más de la que empatábamos o perdíamos y ahora no pasa, eso no sucede. Ellos creo que están haciendo las cosas mejor que nosotros por eso el crecimiento tan exponencial que están teniendo ahora», agregó el ex estratega del Querétaro y del Necaxa en la Liga MX.

¿Qué sigue para Jaime Lozano con México?

Lozano tendrá su último juego del año el próximo sábado 16 de diciembre cuando México se mida a Colombia en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, California.

Cabe recordar que México ya conoce a sus rivales de la mencionada Copa América 2024, en donde integra el Grupo B junto con sus similares de Ecuador, Venezuela y Jamaica.