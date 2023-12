Chicharito, abierto a “cualquier oferta en cualquier parte del mundo”

El delantero mexicano no reveló cuál será su siguiente equipo, pero se mostró abierto a perseguir cualquier destino si sus capacidades físicas se lo permiten.

Javier Hernández terminó su etapa con Los Ángeles Galaxy. Tres años, 10 meses, y 39 goles después, el delantero tapatío no jugará más en la entidad angelina. Su futuro es una incógnita. Los rumores lo sitúan en variedad de destinos: el más ruidoso, Guadalajara. Sin embargo, Chicharito dice estar abierto a cualquier oportunidad. El lugar es lo menos importante, según su óptica, ya que cualquier oferta tiene aspectos negativos y positivos; Chicharito pondera el trabajo propio sobre la identidad del club.

“(Me atrae) cualquier oferta en cualquier parte del mundo, obviamente, tiene pros y contras. No existe la oportunidad ideal, no existe como el escenario ideal; si el Manchester (United) o el Real Madrid llegaran y te quisieran, habría siempre contras. Va a haber siempre el cuestionamiento, no hay el escenario idóneo. Estoy abierto a todo dependiendo el club, dependiendo el país, dependiendo la oferta, dependiendo la confianza, dependiendo de todo… Ser un agente libre es lo que te permite valorar qué es lo más importante. Y claro que depende de qué clubes se acercan, pero lo más importante es que la institución muestre esa confianza y pueda ver lo que yo veo y pueda apostar”, aseguró el exseleccionado mexicano en entrevista con AS. Su futuro sigue en el aire.

“Puedo cien goles en cien partidos. Obvio te los quiero prometer y voy a trabajar en ello, pero luego sabes cómo es el fútbol, cómo son los equipos, cómo son los momentos. A fin de cuentas, lo que siempre prometo es trabajo. En ninguna institución alguien te puede decir que no he estado dentro del top 5 de los más trabajadores. Es lo que puedo prometer, es lo que siempre está al alcance de mis manos. (…) Quiero ganar y para ganar a veces tengo que poner el beneficio del equipo por delante de lo que yo quiera o no quiera”, añadió Hernández, sobre lo que aún tiene por ofrecer. El ariete se recupera de una rotura de ligamento cruzado, sufrida a inicios de junio, la cual le hizo pasar por el quirófano. Cuenta el máximo anotador histórico de la Selección Mexicana que en febrero estará listo para volver a competir.

Si los vaivenes del fútbol lo llevan a Arabia Saudita, el destino de moda, Hernández no tendría mayor problema. Lo importante es volver a las canchas. Competir a un nivel profesional. El fútbol no se ciñe sólo a una ubicación geográfica: “A mí me da igual si es Arabia Saudita, o Estados Unidos, o Brasil. Es la oportunidad de crecer y de expandirse. ¿Por qué queremos centralizar todo? Cuando en vez de que existan cinco ligas, que son las mejores del mundo, puede haber veinte. ¿Cuál es el problema? Más oportunidades para jugadores, más oportunidades para entrenadores. (…) No estoy a favor de Arabia ni en contra de Europa. No estoy ni a favor de Europa ni en contra de Arabia. Estoy a favor del crecimiento. Tomo todo para crecer. En donde sea que esté y como sea, yo crezco. Yo estoy siempre a favor y en pro de las oportunidades y de la competencia”.

Rafa Márquez “tiene la capacidad”

Chicharito también tuvo palabras para Rafael Márquez, actual entrenador del Barcelona Atlètic, que puja por ascender desde la Primera RFEF a la LaLiga Hypermotion (Segunda División): “Sé que le está yendo muy bien, pero lo poco que sé es que claro que se está preparando para eso y él lo sabe. Si por cosas del destino no es en el Barça, será en otro equipo de élite de España, o de Inglaterra, o de otro lado. Creo que Rafa es de esas personas como Xavi, Xabi Alonso, Guardiola… La gente cree que porque jugaste ya tienes que ser buen entrenador, pero el enseñar no es lo mismo, no tiene nada que ver. Rafa es una persona que tiene la capacidad de lo que logró y también de lo que puede enseñar”.