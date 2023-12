Media Day: Robert Dante Siboldi habla de lo parejo y equilibrado que será la Gran Final del Apertura 2023

Robert Dante Siboldi, Director Tecnico del equipo felino, asegura que la experiencia y madurez que presenta su equipo puede ser factor para lograr el noveno titulo de liga de la escuadra de San Nicolas, pero sabe bien que enfrente tiene un tremendo rival.

Con respecto al tema de los lesionados Luis Quiñones y Andre Pierre Gignac, Siboldi comenta que ya se encuentran trabajando con el plantel, pero aún no esta definida su participación.

¿Cómo está físicamente el equipo? Quiñones y Gignac

“Primero felicitar a André por el torneo que tuvo, por la Liguilla que tuvo y merecidamente está en la Final. El equipo está bien, André ya está recuperado, apto para jugar. Mañana definimos lo de Luis en la mañana, previo al partido, si está al cien por ciento. El resto está listo, bien, todos sanos”.

Sobre la hegemonia que tiene el Club América sobre el Club Tigres, Robert Dante Siboldi comenta que la estadística es importante, pero se enfocan en el presente.

América se impuso en las eliminaciones directas a Tigres

“Es importante la estadística, pero vivimos el presente. Ambos equipos tienen grandes jugadores, excelente afición, la directiva hizo un gran esfuerzo para tener equipos competitivos. Está todo para que vivamos el presente, es importante tomar referencias, pero no es determinante. El presente es bueno, ambos estamos en estas instancias, como dijo André, esto se definirá en detalles”.

El cuadra «auriazul» presume un invicto en su casa, el estadio Universitario, a lo que Siboldi comenta lo siguiente:

“La motivación de jugar con nuestra gente siempre hace que el jugador dé el extra. Logramos que nuestra casa se haga pesar, por nuestra gente y el apoyo a nuestra afición. En el Uni supimos manejar y aprovechar una motivación extra, el jugador 12 fue fundamental. El estadio estará lleno, van a volcarse con todo el apoyo para sacar un buen resultado”.

Al respecto de si llegan los que mas merecimiento tienen, Siboldi comenta que es justo, sin demeritar lo realizado por el resto de los equipos que participaron en las eliminatorias.

¿Es el mejor partido que le pudo dar a la Liga esta Final? ¿Es justa Final?

“Sí, es justa, me enfoco más en lo que hicimos nosotros y América. Lo que dejó de hacer Rayados, será tema de ellos. Fue un segundo lugar merecido, no me compete opinar. Nosotros hicimos un buen torneo, mantuvimos regularidad, que no es fácil en el futbol mexicano y eso llevó a que estemos siempre entre los primeros cuatro de la tabla. A pesar de la poca preparación, y que no tuvimos el tiempo que hubiéramos querido, el cúmulo de partidos, otra Final en EUA, a pesar de todo eso, se hizo una gran labor. Los jugadores hicieron un gran trabajo desde entrenar, prepararse, cuidado personal. Merecidamente estamos los dos equipos, ojalá sea una gran Final, sean dos partidos muy buenos, disputados y la gente salga satisfecha”.

El tema de la madurez y juventud en el plantel felino juega un papel importante a lo que Siboldi comenta que es una mezcla que hace tener un equipo balanceado

Manejas emociones en Finales, tu equipo sacó resultados. ¿Es una baraja extra?

“Me siento privilegiado de contar con un plantel balanceado de experiencia y juventud. El lema principal es no rendirse nunca, dejarlo todo, el resultado puede ser victoria o derrota, pero salir con la frente en alto. Por supuesto, hay líderes, son los conductores del equipo, pero también juventud que tiene deseos de triunfar”.

¿Es Tigres un equipo grande?, Siboldi comenta al respecto

“Si somos grandes o no, no estamos pensando en eso, se lo dejamos a los medios que lo puedan usar como charla. Sabemos bien donde estamos parados, a quienes representamos, la institución que estamos y cuál es la responsabilidad. Si hay algún Tigre que no está convencido, tendrá que convencerse”.

En el tema de la dinastia con la que cuenta Tigres, es inevitable no mencionar a Ricardo Ferretti, director que llevo a Tigres a tener una decada dorada y que hoy parece ser, va por la misma dirección, ahora bajo el mando de Robert Dante Siboldi.

Tigres es una dinastía. ¿Cuál es su aporte al estilo?

“Ricardo inició un período muy importante en el cual consiguió logros importantes, la idea es darle continuidad a ese trabajo, esa sinergia que el equipo tenía, casi todos los torneos en instancias finales. Siempre protagonista. Estamos tratando de darle continuidad, poniendo nuestra impronta, idea, fuimos logrando poco a poco con jugadores que no estaban en su nivel, elevamos y conjuntamos un equipo que tenga idea de juego. Ojalá tengamos regularidad para seguir con el equipo”.