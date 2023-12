Diego Alonso deja de ser DT de Sevilla

El Sevilla busca su sustituto, que espera tener en las próximas horas. Ha habido contactos con Quique Sánchez-Flores y Javi García. El madrileño quiere tener la ocasión.

Un escueto comunicado, minutos después de perder ante el Getafe, sirvió al Sevilla para anunciar la destitución de Diego Alonso. El técnico uruguayo se marcha con el pobre bagaje de cinco puntos de 24, sin haber ganado un solo encuentro en LaLiga ni tampoco en Champions, y con apenas dos victorias coperas de Copa ante rivales amateurs. “El Sevilla FC anuncia que ha destituido a Diego Alonso como entrenador blanquirrojo. El club agradece al técnico uruguayo sus servicios y desea la mejor de las suertes en el futuro”.

El club nervionense busca ya un sustituto en el mercado. Ha habido contactos con Quique Sánchez Flores y Javi Gracia en los últimos días. El entrenador madrileño está dispuesto a hacerse con las riendas del club. Si no se cierra, de momento se hará cargo del primer equipo el técnico del filial, Jesús Galván, aunque ahora mismo se encuentra en Murcia para competir este domingo.

El director deportivo Víctor Orta comunicó así, sin preguntas, el despido de Diego Alonso: “Ha habido muchas circunstancias que no han sido acordes al trabajo, y el trabajo no ha sido acorde a los resultados. No queremos hacerle pasar el mal trago de las entrevistas postpartido para esto. Diego Alonso trabajó con una honradez extrema pero los resultados no se han dado y el fútbol sólo entiende este lenguaje. Le damos las gracias. En el fútbol a veces no vale la calidad del trabajo, hay que buscar una reacción, que es el trabajo del entrenador. El técnico y sus ayudantes siempre fueron humildes, pero no consiguieron darle la vuelta a esto y lo de hoy no daba más de sí. El equipo entrenará por la tarde mañana, buscaremos el sustituto cuando antes porque el Granada hay un partido importante y hay que volver a la victoria. Espero que podamos anunciar mañana o pasado un nuevo técnico”.