Tuca Ferretti explota contra Raymundo Fulgencio

El América se impuso este domingo 3-0 en tiempos extras a Tigres en la Final del Apertura 2023 de la Liga MX, en un encuentro que cambió desde la expulsión del jugador felino Raymundo Fulgencio, quien golpeó en la cara a Julián Quiñones, situación que hizo estallar de coraje a Ricardo ‘Tuca’ Ferretti durante una transmisión de ESPN.

Durante el programa de Futbol Picante, el ex timonel universitario participó en una mesa de debate donde fue consultado por Álvaro Morales sobre si era justa o no la expulsión de Fulgencio, a lo que el estratega respondió afirmativamente, pero no se quedó en eso, pues mostró su gran enfado con el futbolista.

«Después, sí es expulsión del idiota ese…me dan ganas de correrlo y no puedo». Cometo Tuca Ferretti

Asimismo, Tuca también criticó la actuación del árbitro Adonai Escobedo, pues siente que antes de la evidente falta del atacante de Tigres, Julián Quiñones también había cometido una, sin embargo, no se percató de esta acción.

«La expulsión es justa por lo que dice Rafa (Ramos), pero el árbitro debería estar más atento a este tipo de situaciones, cuando Julián lo estaba forcejeando, empujando, haciendo foul, él debería decir va, él debería marcar foul, si es un árbitro atento a lo que se está jugando marca el foul de Julián».

😡💢 EXPLOTÓ el TUCA 😡💢 pic.twitter.com/KDuDYpVEAT — Futbol Picante (@futpicante) December 18, 2023

Tuca, ex entrenador de Raymundo Fulgencio

Cabe mencionar que el hoy integrante de ESPN conoce muy de cerca a Raymundo Fulgencio, el hoy ‘villano’ de los Tigres en la Final, pues tuvo oportunidad de ser su director técnico cuando estaba en el club regiomontano. Raymundo llegó a Tigres para el Clausura 2020 luego de haber debutado en Veracruz, y estuvo bajo las órdenes de Ferretti durante tres semestres en la Liga MX, ya que el estratega dejó a la institución de la Sultana del Norte al terminar el Clausura 2021.