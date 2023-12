Fernando Gago relegará a jugadores que no estén en el peso ideal

Apenas llego a Verde Valle y Fernando Gago ha dado indicios de la disciplina con la que trabajara en Club Deportivo Guadalajara, una de las primeras normas que estableció en el equipo de Chivas es que la plantilla debe estar en un peso ideal, aquellos que no acaten esta norma estarán relegados del primer equipo.

Es una norma que viene imponiendo el ex mediocampista de Boca Juniors en sus anteriores etapas, donde relego a una figura de la talla de Edwin Cardona en Racing Club de Avellaneda.

En entrevista para ESPN declaro su manera de trabajar

«Para jugar al futbol de alto rendimiento aprendí que si vos no estás bien del todo físicamente, mentalmente y futbolísticamente es muy difícil rendir. Nosotros tenemos un estricto control desde que iniciamos la pretemporada y junto con los nutricionistas y médicos definimos en que peso ideal debe estar cada jugador»

.

«Nosotros necesitamos que todos estén al cien por ciento y acá quedó demostrado que cada futbolista cuando está en su mejor momento rinde y a mí me ha pasado. Yo bajé siete kilos con 37 años. Todos fueron rigurosos con la balanza, yo jugué en Europa muchos años y no he visto ningún jugador con sobrepeso. ¿Vos ves a alguno con una mala forma física? No. Entonces el fútbol argentino se merece un crecimiento desde los jugadores y el cuerpo técnico» finalizo el ex entrenador de Racing.