Piero Quispe ya está en México para fichar con Pumas

El atacante peruano tuvo un gran recibimiento a su llegada a México. Promete trabajar para ganarse a la afición y conseguir el título.

Los Pumas recibieron su regalo de Navidad, y es que este lunes por la noche llegó a la CDMX el peruano Piero Quispe, quien el martes realizará los exámenes médicos para firmar su contrato con los del Pedregal. A su llegada fue recibido por algunos aficionados y varios medios de comunicación, a quienes expresó su deseo por conseguir un título con los auriazules.

“Muy feliz por mí, feliz por conseguir el título allá en Perú, pero ahora estoy pensando en lo que voy a hacer acá y estoy con mucha mente positiva, mucha fe en Dios. Es un club con bastante historia (Pumas), que tiene una gran hinchada”.

“Esta es cosa de futbol. Dejar a la familia, amigos, a tu gente que siempre estaba contigo, pero esta es la vida de un futbolista. Sabía que podría pasar y pasó. Estoy muy orgulloso de mí, mis papás también, y todo esto lo hago por ellos, por el futuro de ellos. Como todo jugador, ser campeón. Vengo a dar todo de mí, con mucho trabajo y sacrificio, con trabajo lo puedo lograr”.

Finalmente, Piero Quispe mencionó que conoce la Liga MX porque hay varios de sus compañeros de selección que han pasado por el fútbol mexicano. Además, destacó que deberá trabajar al máximo para ganarse a la afición de Pumas, una de las mas exigentes de México.

“Voy a trabajar duro para ganarme a la hinchada, pero eso se gana con trabajo. No por venir de Perú me van a querer, me van a tener que ver jugar. Voy a dar todo de mí en cada entrenamiento, con mucho sacrificio y mucha fe. De la liga mexicana hay varios seleccionados que juegan acá, los veo, es un fútbol donde hay muy buenos jugadores. Siento que acá puedo encajar bien”.