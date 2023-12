Jaime Ordiales habla sobre Juan Reynoso

El ex dirigente de la Máquina explicó el porqué de la salida del peruano, “yo nunca he visto en algún club que el entrenador manejara el equipo como si fuera dueño”

Jaime Ordiales, ex director deportivo de Cruz Azul, reconoció para AS México que fue él quien negoció la llegada de Juan Reynoso al equipo que terminó siendo campeón en el torneo Clausura 2021, pero con el paso del tiempo la situación cambió al grado de que la relación terminó por desgastarse.

“Yo lo entrevisté dos días en el hotel, y yo tenía el poder de la elección de quien traer o no. Yo era el director general, pero también alguien se encargó de decir que no, que lo había puesto otra persona, que tal persona que ni siquiera estaba en el equipo en ese momento y era muy fácil también, porque se desgastó la relación, porque cuando regresé, ellos le rendían a otras personas que estaban en mi lugar de diferentes formas y cuando me invita Víctor de nuevo no les pareció”, dijo.

Inclusive Ordiales explicó como era el ambiente y la forma de conducirse del estratega peruano cuando regresó a Cruz Azul por invitación del presidente Víctor Velázquez.

“Yo nunca he visto en algún club que el entrenador manejara el equipo como si fuera dueño y en ese momento pues mis respetos para Juan Reynoso, que había hecho campeón al equipo y todo, pero a nivel club se debe manejar de acuerdo a sus facultades y situaciones particulares en cada área, ahí fue donde ya no coincidíamos, ya no congeniamos y en ese momento se tomó la decisión, no nada más de tu servidor”, dijo.

Sobre este mismo tema, expuso que la actitud de Juan Reynoso no era la adecuada, “no eres dueño del equipo y todo lo que he hecho en mi carrera, en mi profesión nunca he sido dueño del equipo, siempre ha habido un dueño encima de mi y siempre he tenido que congeniar con un dueño o con un presidente.”

Ordiales también tocó lo relacionado al daño que todas estas versiones le han generado a su imagen “creo que al final de cuentas se que soy gente de futbol y la gente de futbol sabe quien es quien, esto que te platico todo mundo lo sabe, porque si no negociarían conmigo, platicarían conmigo, hablarían conmigo, adentro del futbol, de nuestro medio me importa mucho porque es donde trabajo, todo mundo lo sabemos, cada quien sabe que onda”, destacó.

Ordiales da la cara

El controvertido dirigente también enfatizó que “ahí no nos engañamos, engañan al aficionado a la gente, pero al final todos tenemos responsabilidades, me ha ido bien, no me ha ido bien, me he equivocado, he acertado, lo único en el futbol es saber dar la cara de lo que me compete a uno, no de lo que no le compete, es como tu de que pones una nota y te achacan que tu estás atacando a través de otro, lo que pasó en Cruz Azul ante la ausencia de dar la cara, se dio muy fácil de echarle la culpa al nombre, al conocido, de alguien que mintió”, destacó.

Al cuestionarle sobre quien había difundido esa versión aseguró que “esto sucede después de que salgo de la selección y alguien de TUDN comenta que estoy de regreso en el Cruz Azul, dice Jaime ya está de regreso en la Noria, porque vieron un día platicando a Víctor en el Azteca”, argumentó.

Incluso comentó que “claro que tengo una relación con Víctor, porque he sido su consejero en algunos aspectos, tanto comercial, deportivo, entonces cual es el problema de saludar a alguien, entonces si mañana me ven saludar a un diputado, van a decir que ya trabajo en la política y después me dijeron que ya habías regresado y que ya estabas tomando parte en Cruz Azul, esto y lo otro, entonces aparece el amarillismo que es lo que vende y después los chavos que tienen sus podcast y sus programas dicen, a mi me dijeron, yo ya lo se, ya lo vimos en la Noria, cuando no he ido a la Noria en año y medio”, precisó.