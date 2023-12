Rafael Puente arremete contra Pumas por falta de presupuesto

El director técnico mexicano aseguró que en su etapa con los universitarios sufrió para conseguir refuerzos.

Pumas inició el año con Rafael Puente del Río como su director técnico, sin embargo, la gestión del mexicano no dio los resultados esperados. Puente solamente solamente consiguió tres triunfos en 12 partidos que dirigió en Liga MX por lo que en marzo salió del equipo para darle paso a Antonio Mohamed. A nueve meses de su salida Puente no se guardó nada al recriminarle a la directiva los felinos la falta de dinero que hubo para refuerzos.

El ahora analista deTUDN comparó su gestión con la Mohamed al asegurar que el argentino si tuvo cartera abierta para conseguir incorporaciones de cara al Apertura 2023 donde llegaron hasta las semifinales. “Lo digo con toda franqueza y tal cual fue. En Pumas no hubo forma de que me pudieran traer un refuerzo de la Liga de Expansión porque no había presupuesto.”

“Deciden prescindir del proyecto, cortarlo, llega Mohamed, e insisto, no es culpa de Mohamed, no había un peso y de repente llegan Lisandro Magallán, Nathan Silva, Rodrigo López, Ergas, Tabó y el Toro Fernández. Perdón, pero aquí, en China, Alemania y en Rusia, un plantel con seis incorporaciones cambia por completo, porque además de esos seis, cinco titulares indiscutibles” dijo Puente en los espacios de TUDN.

El presente de Pumas

El futuro del club lucía en buenas manos con Mohamed, no obstante, el argentino decidió dar un paso al costado tras su eliminación frente a Tigres. el ‘Turco’ argumentó temas personales para tomar esta decisión y por ende dejó a todos su cuerpo técnico al mando del equipo, siendo ahora Gustavo Lerma el director técnico para el Clausura 2023 donde los auriazules debutan el 14 de enero recibiendo a FC Juárez.