La revancha de Keylor Navas

El guardameta costarricense Keylor Navas tuvo muy poca actividad en el 2023, situación por la cual podría dejar al PSG para una revancha deportiva.

El 2023 nos trajo grandes historias deportivas, sin embargo, no para todos fue un gran año. El guardameta de la selección de Costa Rica, Keylor Navas, tuvo un año de pesadilla después de ver muy pocos minutos con el PSG.

Desde su regreso al cuadro francés, después de irse a préstamo al Nottingham Forest de la Premier League, el arquero solamente ha jugado 70 minutos, mismos que están repartidos en dos partidos amistoso que tuvo el equipo dirigido por Luis Enrique.

Navas ha sido relegado a tercer guardameta del PSG, por debajo del italiano Gianluigi Donnarumma, pero ya también por debajo del arquero español Arnau Tenas, quien es el que ha saltado al banquillo de suplentes en los últimos encuentros del campeón de la Ligue 1.

“Es difícil, no me puedo quejar porque uno es privilegiado, pero a nivel futbolístico es difícil, uno trata de llevarlo lo mejor posible, de esforzarse y trabajar. No jugar es frustrante para todo jugador” dijo hace algunos días sobre su situación.

Una nueva esperanza

A pesar de ello, se viene un nuevo mercado de fichajes y la gran oportunidad que esperaba Navas para poder abandonar al cuadro de Francia y probar fortuna en un lugar que le pueda garantizar minutos de juego.

El próximo 1 de enero se abrirá nuevamente el mercado en Europa, donde Navas podría buscar nuevamente acomodo en algún club para buscar demostrar nuevamente sus condiciones que lo llevaron a triunfar en el Real Madrid.

Una de las opciones podría ser volver a la Premier League con el Newcastle United, club que acaba de perder por varios meses al arquero titular Nick Pope, y que tiene como prioridad traer un arquero de renombre.

Además, tras el interés de Newell’s de Argentina de llevar a Nahuel Guzmán de regreso a casa, de acuerdo con Diario Olé, Tigres podría ir a la carga por el arquero costarricense, que además ya conoce la Concacaf.