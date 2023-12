Miguel Herrera critica que Liga MX y su Clausura 2024 apueste por solo cuatro técnicos mexicanos

El siguiente semestre tendrá poca participación de DT’s de origen mexicano

Ni Cruz Azul, ni Pumas, ni Chivas. Tampoco el América Campeón. Los ‘cuatro’ grandes de la Liga MX tienen algo en común: Todos ellos han apostado por técnicos no nacidos en México para su banquillo. Es el reflejo fulminante para entender, o excusar, a la Liga MX. Una competencia en la que solo hay un 23.5 por ciento de técnicos mexicanos sentados en los asientos de máxima división.

Liga MX con solo cuatro técnicos mexicanos en los banquillos

Si no voltea a Europa, solo destaca el caso de Vasco Aguirre en Mallorca. Por lo que el problema de exportación de futbolistas «aztecas» también se traslada a los banquillos, en donde la vitrina para poder dar el salto al Viejo Continente debiera ser Liga MX. Pero en casa propia, 75 por ciento de los equipos tienen a técnicos no nacidos en el país.

Los datos son funestos para los técnicos mexicanos: En 20 torneos cortos, solo dos DT’s nacionales han alzado el título del futbol mexicano: Miguel Herrera (en dos ocasiones con América, 2013 y 2018) e Ignacio Ambriz (León, 2020). El actual monarca es un brasileño: André Jardine con las Águilas, que recientemente conquistaron el Apertura 2023 tras vencer a Tigres en la Final.

Los equipos que sí apuestan por mexicanos en la dirección técnica de Liga MX

Los equipos «extraños» que han decidido tener en sus equipos a estrategas mexicanos son solo cuatro; es decir, solo el 23.5 por ciento del total de clubes:

Xolos tiene a Miguel Herrera, quien tras un nuevo fracaso en el anterior semestre; tiene la tarea de comandar a Tijuana en el Clausura 2024; Eduardo Fentanes llegó a Necaxa en pleno semestre anterior; por lo que finalmente ha hecho pretemporada y veremos los avances de su proyecto; Diego Mejía tiene dura tarea con Juárez FC, un club que constantemente apuesta por jugadores veteranos y que no terminar por dar un salto de calidad; Ricardo Carbajal, con Puebla, tiene exigencias, pero alejadas a poder pelear el título.

Piojo Herrera critica poca paciencia en Liga MX para mexicanos

Con pasos por Tigres, Xolos, Rayados y América, Miguel Herrera conversó al respecto de este tema con El Universal. En dicho diario, el ex estratega de la Selección Mexicana criticó que en la liga mexicana no se tenga «piso parejo» entre técnicos mexicanos y no nacidos en México.

«El técnico mexicano pierde tres partidos y lo echan, el extranjero con tres o cuatro ‘vamos viendo, le estamos dando oportunidad, se está adaptando, hay que esperarlo’, y al mexicano no, debe estar ahí y dar resultados a los dos segundos. Hay mucha carencia de paciencia».

Preparación, un factor que necesita el técnico mexicano

Dejarle todo a la Liga MX sería incorrecto, a considerar de Piojo Herrera, y es que el ex jugador de Atlante en los años 90, indicó que es una realidad que los proyectos se pueden justificar con buenos trabajos previamente realizados por los técnicos mexicanos, y en ello falta preparación.

«También pasa por nosotros. Debemos estar mejor preparados, ser más competitivos y mostrar más jerarquía, para poder mantenernos constantes en las temporadas. No basta con ir a Europa y prepararse, hay que actualizarnos y abrirnos», sentencia.