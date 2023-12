Revela Salvador Cabañas que se peleo a golpes con un compañero

Alvin Mendoza detalló como fue el tenso momento que se dio en el Mundial de Clubes 2009, tras ser eliminados por el Barcelona.

Como jugador, Salvador Cabañas se caracterizó por su recia forma de ser, la cual en múltiples ocasiones le trajo problemas, siendo una de ellas durante el Mundial de Clubes 2006, donde el América fue eliminado por el Barcelona en las Semifinales.

De acuerdo con Alvin Mendoza, quien se formó en las fuerzas básicas del club azulcrema, ese mal carácter del paraguayo era por todos reconocido, por lo que pocos se animaban a entablar una relación cercana, pero en su caso fue más allá, debido a que detonó una bronca.

En entrevista para el podcast El.Re.Portero, Yosgart Gutiérrez le preguntó sobre el compañero más complicado con el que le tocó lidiar y después de repasar apuntó directamente al artillero.

«Chava Cabañas era muy serio, ese güey casi no bromeaba. Era difícil, le hacías una bromita y luego luego se prendía», señaló, previo a recordar la anécdota en la que sí llegaron a los puños”.

El 14 de diciembre de 2006, las Águilas fueron goleadas 4-0 por el club español, que entonces se encontraba en su mejor momento, por lo que al momento que le jugaron una broma a Cabañas se desató el problema.

«Hubo una vez me agarre a golpes con él en Japón por una broma que le hicieron. Me aventaron a mí el pedo. No bien, porque si no le pongo en su madre. Hubo empujones y nos agarraron y luego estábamos calientes por la eliminación», añadió.

Cabañas recibió un balazo por una discusión

De acuerdo con una versión que dio a conocer la conductora Bibiana Belssasso, Salvador Cabañas habría sido baleado en un bar de la Ciudad de México en 2010 por José Jorge Balderas Garza por una discusión de futbol que tuvo..

“Se quiso hacer creer durante mucho tiempo que había sido un tema de mujeres, que se habían coqueteado unos con otros en las mesas contiguas a las que estaban. El testigo era el encargado de limpiar el baño de hombres donde se produjo esta agresión. Él dice que se escuchó un fuerte altercado entre Cabañas y Balderas que algo tenía que ver con las anotaciones del partido entre América y Morelia”, señaló.