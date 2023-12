Guillermo Ochoa cierra año sin jugar

El arquero mexicano cerró el año estando lejos de la titularidad en la liga italiana.

El arquero Guillermo Ochoa tuvo buen año, pues desde que llegó a la liga italiana se pudo ganar la titularidad en el cuadro del Salernitana. Para su mala suerte, el portero surgido del América no podrá terminar el 2023 de buena forma, pues no fue convocado para el duelo ante el Hellas Verona.

A través de sus plataformas oficiales, el equipo de la Serie A publicó la lista de jugadores que han sido tomados en cuenta para el siguiente juego del campeonato italiano. En la infografía no aparece el portero nacional, ya que están los guardametas Alloca, Costil y Salvati.

¿Por qué está fuera Ochoa?

El portero mexicano no ha jugado los últimos partidos del Salernitana debido a que está lesionado, por lo cual no puede tener actividad. Cabe mencionar que el arquero sufrió un fuerte golpe en el hombro cuando jugaba con la Selección Mexicana frente a Honduras en la Concacaf Nations League, desde entonces no ha podido recuperarse.