¿Santiago Giménez fichaje bomba de Boca Juniors?

Santiago Giménez delantero del Feyenoord de Países Bajos y surgido de las inferiores de la Maquina Cementera de Cruz Azul paso por entrevista para El Futbolero México, donde toco varios temas de actualidad, asi como su deseo para el futuro de fichajes.

“Me gustaría jugar en Boca. Mi papá jugó en Boca y desde niño me inculcó esta pasión por Boca. Sería un sueño para mí. Primero quiero hacer mi carrera en Europa. Quiero disfrutar. Después si se da, obviamente que me encantaría “.

Santiago quiere emular los pasos de su padre Cristian Giménez, que debuto de la mano de Carlos Bianchi en 1998 y fue parte del ciclo mas ganador de Boca y el Virrey ganando un total de tres títulos locales (Apertura 1998, Clausura 1999 y Apertura 2000) y tres internacionales (Libertadores 2000, Intercontinental 2000 y Libertadores 2001).

“La gente piensa que tengo que ser de Boca o de Cruz Azul. Soy de los dos. Son países diferentes. Tengo a mi padre que desde niño me inculcó ser de Boca, pero a mí personalmente me tocó vivir en Cruz Azul y me hice hincha. Soy fanático de los dos “, finalizó.