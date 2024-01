América, ¿por las sobras de Chivas? Álvaro Morales responde al fichaje del Chicote Calderón

El conductor de ESPN no está contento con la llegada del ex Chivas a Coapa

En los últimos días, la llegada del Chicote Calderón a las Águilas del América ha dado mucho de qué hablar en la prensa deportiva del país. Álvaro Morales no fue la excepción y dio su punto de vista sobre esta inesperada decisión del vigente campeón del futbol mexicano.

En la emisión nocturna del programa de ESPN «Futbol Picante», el polémico comunicador dijo lo siguiente sobre la llegada del ex Chivas al equipo de Coapa: «Yo no lo firmaría, yo no lo hubiera contratado, sigo prefiriendo a Fuentes. Fuentes es titular».

Por su parte, Sergio Dipp aseguró que el América está mandando un pésimo mensaje con esta contratación: «Hermano, pésimo mensaje, pésimo del América. Cómo vas a firmar, aunque te lo ofrezcan, cómo vas a firmar si eres el América campeón y vienes de la ‘ratorce’. Ahora lo que vas a hacer es firmar al Chicote».

¿Qué es la ‘ratorce’?

Con esta palabra, Dipp argumentó que los azulcremas fueron beneficiados por el arbitraje en la final de vuelta del Apertura 2023 ante Tigres para conseguir la estrella número 14 de su historia.

En concreto por la tarjeta roja de Raymundo Fulgencio por un manotazo sobre Julián Quiñones al final del segundo tiempo.

Chicote Calderón: números con Chivas

Cristian Yonathan Calderón del Real jugó para el Guadalajara del 2020 al 2023, jugó 96 partidos y anotó cinco goles.

Curiosamente, de esos cinco tantos, tres se los anotó a su nuevo equipo en los 4tos de final del torneo Guard1anes 2020 que sirvieron para avanzar a las semifinales.

¿Cuándo debuta América en el Clausura 2024?

Las Águilas del América comenzarán la defensa de su corona en el Clausura 2024 el próximo sábado 13 de enero visitando a Tijuana en el Estadio Caliente en punto de las 21:00 horas (tiempo de la Ciudad de México).