Mbappé: “¿Mi futuro? No he tomado una decisión”

El delantero francés aseguró en zona mixta tras el partido contra el Toulouse que no ha tomado una decisión, pero sí tiene un acuerdo con Al Khelaïfi para no salir perjudicado el club.

Después de lograr su quinta Supercopa de Francia con el PSG, Kylian Mbappé atendió a los medios de comunicación en la zona mixta del Parque de los Príncipes, en la que fue preguntado sobre su futuro. El delantero francés anunció que “no ha tomado una decisión” y que, además, llegó a un acuerdo con Al Khelaïfi en el que ninguna de las partes saldrá perjudicada si finalmente termina saliendo del conjunto parisino.

“Aún no he tomado una decisión. Pero tenemos un acuerdo con el presidente que significa que todas las partes están protegidas. Mi futuro no es una cuestión interna. Hay que pensar en el equipo”, declaró Mbappé, que mencionó el acuerdo con el que llegó en verano con Al Khelaïfi en el que perdonaba distintas primas para no perjudicar al PSG en el caso de que termine saliendo en verano sin dejar un euro en las arcas del club.

Después, el capitán de la selección francesa aseguró que no alargará su decisión, como en 2022 hasta mayo, si tiene claro qué es lo que tiene que hacer. “En 2022, no supe mi decisión hasta mayo. Si supiese lo que quiero hacer, no debería dejar que se alargue la decisión. No tendría ningún sentido. Nadie habla de mi situación en el club, a nadie le interesa”, añadió.

El delantero del PSG fue uno de los grandes destacados de la Supercopa contra el Toulouse, marcando el 2-0 con una jugada maravillosa en la que sentenció prácticamente la final. Su futuro, de momento, tal y como confirmó este miércoles en zona mixta, no corre prisa, mientras que en París mantienen el optimismo para suscribir un acuerdo como ya acaeciera en mayo de 2022.