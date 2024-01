Cade Codwell: “Honestamente no tengo mucha conexión con Mexico”

El delantero recibió su naturalización y no tiene restricciones para jugar en Chivas

A pesar de que Javier Hernández está siendo el tema del momento en cuanto a Chivas se refiere, en redes sociales aficionados del rebaño han empezado a crecer el rumor que pone al delantero mexicoamericano, Cade Cowell, en la órbita del Club Deportivo Guadalajara como posible refuerzo.

Cowell, que actualmente juega en la MLS y es el centro delantero titular del San Jose Earthquakes se ha vuelto viral en redes sociales, pues a pesar de tener raíces mexicanas, él mismo en una entrevista hace casi un año que le concedió a la periodista Lizzy Becherano, admitió no tener mucha conexión con México.

“Honestamente, no tengo mucha conexión (con México), solo he ido a México en viajes para jugar futbol, mi hermano ha ido mucho más que yo, estoy seguro de que su conexión es más grande, yo no tengo mucha conexión ahora”, señalo Cowell.

El delantero de 20 años se habría decantado por representar al conjunto de las barras y las estrellas, pues ya debutó con la Selección absoluta de los Estados Unidos en el 2021 en un partido amistoso contra Bosnia y Herzegovina y desde entonces registra ocho duelos con el combinado americano.

Cowell ya tiene pasaporte mexicano

La Embajadora de México, Alejandra Bologna, compartió a través de sus redes sociales, en ‘X’ para ser más específicos, una foto en donde se puede observar al delantero del San Jose Earthquakes recibiendo su pasaporte que lo acredita con la doble nacionalidad, por lo que oficialmente es mexicano y cumple con los requisitos si es que Guadalajara está interesado en él.