Chicote Calderón y su amor por el América

Sin duda, la llegada de Cristian «Chicote» Calderón como refuerzo del América para el Clausura 2024 de la Liga MX ha generado polémica y controversia.

Una vez con sus nuevos compañeros, el ahora ex jugador de Chivas se ha adaptado y reconoce que debe ganarse a los fanáticos americanistas.

Quizá es muy temprano, pero poco a poco iré hablando todavía más, pero sí, este club, esta institución es lo más grande que hay», dijo ‘Chicote’ Calderón en una entrevista que dio a conocer el propio equipo tres años después de que dijera que «Chivas es el mejor equipo de México, un equipo muy grande» tras sus tres goles al América en la Liguilla del Guard1anes 2020.

«Nada más que confíen, sé que a lo mejor no es muy bienvenida mi llegada, a mucha gente no le cae el 20 o a lo mejor a mucha gente no quería pero al final estoy para hablar en el campo, día a día demostrar al profe y al cuerpo técnico y ganarme el respeto y cariño de la gente hablando dentro del campo», añadió el nuevo elemento de Coapa.

¿Cómo fue el recibimiento del Chicote Calderón en Coapa?

Calderón habló de cómo se sintió en sus primeros pasos por las instalaciones de las Águilas en Coapa ; se dijo ilusionado y sorprendido por las instalaciones del club, las cuales calificó como «espectaculares».

«Llegar acá me hace ilusionarme, me hace creer que puedo lograrlo. La verdad es algo imponente, me había tocado venir acá a visitar pero pues a jugar nada más contra la Sub-20 o así.

«Pero hoy que me toca entrar a los vestidores, al gimnasio, al área de terapias, la verdad que todo es muy grande, tiene unas instalaciones espectaculares, la cuales voy a disfrutar por mucho tiempo».