De Bruyne es el ‘fichaje’

El belga volvió a vestirse de héroe en la goleada del Manchester City sobre el Huddersfield Town para avanzar en la FA Cup. Foden, protagonista con su doblete. Akanji, lesionado.

Su entrada en el partido provocó tanta alegría como los goles que condujeron al Manchester City hasta la cuarta ronda de la FA Cup. De Bruyne tuvo que ser sustituido antes de alcanzar la media hora en la primera jornada de la Premier League, y cinco meses más tarde, uno de los futbolistas insignia del equipo de Guardiola volvió a jugar. Apenas tuvo más que treinta minutos sobre el césped del Etihad. Suficiente para mostrar la calidad y la técnica que los citizens han echado en falta en la primera parte del curso. De Bruyne asistió en el tanto que cerró el marcador en el minuto 74.

Para entonces, el duelo frente al Huddersfield Town estaba más que sentenciado. El City no tuvo problemas en deshacerse del equipo de la segunda división para avanzar a la siguiente instancia de la FA Cup. Los terriers apenas resistieron media hora. Luego Foden abrió la lata. Combinó con Álvarez antes de sacar el zurdazo con el que logró el primer gol de la tarde. El argentino dobló la ventaja local cuatro minutos más tarde. Pim, pam. Partido resuelto. El compromiso se convirtió en trámite en la segunda mitad. Entraron Doku, que había estado un mes de baja por lesión, y De Bruyne. Inmediatamente después, el canterano Bobb hizo el tercero con un disparo que superó a Nicholls después de que un rebote lo elevara.

Aún no se había levantado el Huddersfield de la lona cuando Foden propinó un nuevo golpe. Su zurdazo desde la frontal sirvió para poner el 4-0 en el marcador. Avanzó el reloj, también el partido. Siguió mandando el City y De Bruyne creó un nuevo gol combinando cerca del área, entrando por la derecha hasta línea de fondo y colgando el esférico para la llegada de Doku desde atrás. Made in Belgium. Ortega solo tuvo que intervenir en una ocasión, sacando el brazo para responder al tiro de Radulovic poco antes del final. Avanzó cómodamente el City, que estará en el sorteo de la cuarta ronda de la FA Cup. Un momento especial en la temporada. No tanto por el resultado, más por el regreso de De Bruyne. Él es el principal ‘fichaje’ de invierno.