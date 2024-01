Oswaldo Sánchez se defiende por pedir clemencia a Honduras en 2010

El ex arquero aseguró que sus compañeros no reaccionaban en ese partido

La clemencia que le pidió a David Suazo en 2010, durante un duelo entre Honduras y México, por la Eliminatoria Mundialista a Sudáfrica 2010 sigue persiguiendo a Oswaldo Sánchez.

Pero esta vez, el ex arquero del Tri explicó el motivo por el cuál pidió piedad en ese duelo ante Honduras, pues no sólo era que eran sumamente superiores, sino que además la Selección Mexicana no reaccionaba ante la superioridad de los hondureños.

“Íbamos perdiendo 3-1 ysi nos metían otro gol nos quedábamos fuera del Mundial, entonces yo dije: ‘Soy del barrio, estos güeyes nos están arrasando, nos habían expulsado a uno, llovía en San Pedro Sula, pinche cancha inundada, yo no veía por dónde, el equipo estaba literal cagado.

“Nos llegaban y nos llegaban, ya nos habían metido tres goles y había parado yo como cuatro o cinco buenas”, explicó Oswaldo Sánchez en el podcast de David Izazola.

¡OSWALDO ADVIRTIÓ A DAVID SUAZO!

Oswaldo además explicó que durante el intercambio de palabras que tuvo con David Suazo, le aseguró que, de seguir atacando, se arriesgarían a que México les sacara el empate en un contragolpe.

Pese a ello, el ex arquero explicó que no se ha podido quitar la etiqueta de malo, luego de las imágenes que salieron en televisión nacional cuando pedía clemencia a Suazo.

“Volteo con Suazo y le digo: ‘wey, ya estuvo, ya está acabando el partido, ahorita en un contragolpe los vamos a chingar, están ataque y ataque’. Ahí reaccionó y calmó el pedo.

“En la guerra, en el futbol y en el amor todo se vale, al final de cuentas ese partido lo perdimos, así quedó, y con un gol de Matías Vuoso el siguiente miércoles calificamos al Mundial, si nos meten otro gol no nos hubiera alcanzado, entonces ¿Oswaldo fue el pendejo?”, sentenció Oswaldo.