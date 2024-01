Julián Araujo recibe jalón de orejas por expulsión infantil

García Pimienta se refirió a la tarjeta roja que recibió el mexicano ante Tenerife

El Derbi Canario dejó malas sensaciones en Las Palmas, quienes sucumbieron ante el Tenerife para quedar fuera de la Copa del Rey.

Una de las malas imágenes que dejó el partido fue la expulsión de Julián Araujo, que se volvió loco y propinó un cabezazo al minuto 73, cuando ya caían 2-0 pero jugaban con un hombre de más.

«Cuando nos quedamos con un jugador más pasa lo de Julián Araujo, que también nos vuelve a condicionar, si hubiese sido un partido largo y ellos jugando con diez jugadores, hubiera sido diferente».

Ante ello, García Pimienta mandó un duro mensaje al lateral mexicano y le jaló las orejas: «Hemos cometido un error infantil que no creo que se deba cometer en el fútbol profesional».

Agregando que «hemos perdido muchos partidos esta temporada, pero el equipo ha competido hasta el final. Hoy no se ha visto a Las Palmas que estamos acostumbrado y es imposible ganar los partidos jugando como hemos hecho en la primera parte».

Eliminación de Las Palmas de Copa del Rey

Duro golpe para el conjunto de García Pimienta, quien achacó el resultado en la Copa del Rey por el apretado calendario que se les presentó: «Si hubiéramos tenido los días de descanso del Tenerife hubiéramos jugado con otra alineación», señaló.

«El partido de hoy estaba condicionado por el juego de hace tres días y había jugadores que deberían haber jugado por falta de minutos que están enfermo o no han podido jugar, pero en ningún caso molesta la organización de la Copa del Rey»

Para finalizar, el timonel de Las Palmas tenía otros planes, hacer rotaciones, pero no pudo hacerlos: «Mi intención era que jugaran los menos posible, porque no estamos acostumbrados».

«El esfuerzo del otro día contra el Barcelona fue mayúsculo y eso nos condiciona mucho. Quería que jugase el resto de jugadores que no habían participado el otro día, aunque no es pretexto y está claro que no hemos estado a la altura».