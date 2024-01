“Nunca jugaremos con naturalizados” Amaury Vergara sobre rumores de naturalizados en Chivas

Amaury Vergara presidente de Club Deportivo Guadalajara zanjo la polémica que surgió en los últimos dias por el inminente fichaje de Cade Codwell por parte del rebaño y la posibilidad de añadir elementos naturalizados al equipo rojiblanco, en busca de tener mejores plantillas y competirle de tu a tu a los cuadros Regios y al Conjunto de las Águilas del América.

“Nunca, por lo menos en mi gestión (porque) no sé lo que pasará en el futuro, solo lo que me toca, no vamos a tener naturalizados en Chivas. Nosotros, en nuestros estatutos, nos guiamos por lo que es considerado por la constitución como mexicanos, ya sean nacidos o hijos de nacidos en México» declaro el hijo de Jorge Vergara.