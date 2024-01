Lanza Andre Jardine advertencia a Chicote Calderón

Apenas cumple su segunda semana como refuerzo del conjunto de las Águilas del America y Andre Jardine ya sentencio a Cristian Calderón, o se adapta al club o se va en seis meses de la institución, luego de los problemas de disciplina que mostro el surgido en Atlas durante sus etapas en Necaxa y Guadalajara.

“No me preocupa, porque aquí tenemos un vestidor muy sano, liderazgos importantes que saben lo que se necesita para ser campeón. Encontramos un camino que requiere disciplina, compromiso, entregarte al cien por ciento todos los días y demostrar que estás con el club, grupo y conmigo. Si no estás, no estarás mucho tiempo (en América). Vale para Cristian (Calderón) y cualquier jugador” declaro Andre en entrevista para ESPN México.

«Si no estás en cuerpo y alma, no solo en entrenamiento, sino también fuera de la cancha. Si no estás pensando en triunfar y querer hacer historia, el propio equipo rechazará (a ese jugador). Eso queda claro. Es un tema en el que te adaptas a como somos como grupo, equipo, que queremos ser o naturalmente no va a estar” agrego el estratega brasileño.

Andre pidió que la exigente afición del América le de una oportunidad a Calderón, que rechazo otras ofertas por fichar con el cuadro americanista.

“Que le den la oportunidad de demostrar cuánto quiere estar aquí. Tenía otras ofertas y optó por América por ver en este club la oportunidad de hacer historia. A nivel técnico indiscutiblemente lo tiene y darle la oportunidad. Lo veo todos los días, está enfocado, comprometido y se verá mucho en este grupo”