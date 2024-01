Liga MX hará públicas las decisiones del VAR

El estadio podrá escuchar la explicación del silbante por cambios arbitrales, como en la NFL

Se abre al público. Después de 4 años de su llegada, el VAR dará a conocer las decisiones arbitrales que se tomen durante los partidos de la Liga MX a través del audio local.

«En este Clausura 2024, con la autorización de la Comisión de Árbitros de la FIFA y de la IFAB, vamos a implementar la explicación que el árbitro va a dar cuando vaya a una jugada controversial», comentó Armando Archundia, presidente de la Comisión de Árbitros.

Respecto a cómo será el método empleado, Archundia explicó que «el paso es muy sencillo, él va y revisa y se tiene que modificar su decisión; el árbitro va a la cancha y dirá mi decisión es no penal, no gol o no falta del número del jugador y del equipo. Así de simple y de sencillo».

El mismo exárbitro señaló que no todas las jugadas son revisables y que únicamente cuando el silbante vaya al monitor, se anunciaría su decisión a través del audio local del estadio. Una vez terminada la revisión, el central intentará hacer lo más preciso y conciso en la explicación de su decisión.