Santiago Giménez, sin rencor con Tata Martino

Entrevista exclusiva de MARCA al delantero mexicano del Feyenoord, que estuvo concentrado en el Marbella Football Center con su equipo

Santiago Tomás Giménez es la actual estrella del Feyenoord neerlandés -lleva 18 goles esta temporada- y de la Selección mexicana -pese a nacer en Argentina.

P. Usted nació en Argentina, pero a los dos años se fue a México. Ni siquiera el reclamo de poder jugar con Messi le convenció… y defiende al ‘Tri’ mexicano.

R. Tengo la suerte de sentirme argentino y mexicano, pero tuve que tomar esa decisión y lo hice de corazón. Desde niño viví en México y me identifiqué más con ese país, aunque amo los dos países. Tengo esa suerte… pero debí decidirme.

P. ¿Y Leo Messi?

R. Para mí, y para muchos, es el mejor de la historia. Hace cosas que nadie hace y perfectas. Es un placer verle jugar. ¿Qué escogería si le tuviera que copiar en algo? El dribbling. Cuando la conduce rápido y pegada al pie, ¡te mata!

P. Hablemos de México. ¿Es el año del fútbol mexicano?

R. Sí. Siempre competimos contra las grandes selecciones, aunque luego nos caigamos contra países más débiles. Le ganamos a Alemania y caemos contra uno más flojo. Somos inconstantes. O le ganamos a Brasil y perdemos ante otra. Debemos mantener el paso para poder ser un país top mundial.

P. ¿Qué deben mejorar, quizá el hecho de que no haya tantos mexicanos jugando en Ligas de fuera?

R. Quizá. Necesitamos exportar más a Europa. Aquí están los mejores y enfrentarte a ellos te mejora. Es verdad que en México se paga muy bien, pero siempre lo digo: si le dices a un jugador de mi país que va a cobrar menos en Europa, casi todos vendrían. El problema es que los dueños de los equipos los quieren vender muy caros, y los dirigentes europeos prefieren entonces otras nacionalidades. Y eso afecta luego a la Selección mexicana.

P. Este próximo verano se juega la Copa América en los Estados Unidos con la presencia de México. ¿Qué espera de ese torneo?

R. Ojalá pueda estar y representar a mi país de la mejor manera. Estoy muy ansioso por que llegue ese torneo. No hay nada más lindo que jugar en el Tri y no hay mejor vitrina que esa Copa.

P. Ya en la Copa Oro 2023 fue decisivo con el gol de la final en el minuto 88 ante Panamá (1-0). ¿Espera ser decisivo en esta Copa?

R. Ojalá. Este torneo es aún más especial por ser un torneo que alberga más países.

P. Y el Mundial 2026 será también en su país, junto a Estados Unidos y Canadá. ¿Lo ve muy lejos?

R. No, al revés. Lo veo a la vuelta de la esquina. Estoy preparándome fuerte para que ese momento sea muy especial desde el día uno. Jugar un Mundial es mi sueño y he luchado mucho por poder llegar a ese momento.

P. Hubo mucha polémica con su exclusión de Qatar 2022. Si algún día se encuentra al ‘Tata’ Martino, el que por entonces era el seleccionador, ¿qué le diría?

R. ¡Nada! Lo abrazaría, le diría ‘gracias’. Me llevó a la Selección con 19 años y me ayudó muchísimo. Me aconsejó bastante y gran parte de mi juego se lo debo a él, además de a otros técnicos que pasaron por mí. Y aquí acudo a Dios. Si no creyera en él, no hubiera entendido por qué me dejaron fuera. Pero estoy en sus manos y eso me deja tranquilo. Me siento muy seguro con él cuando atravieso dificultades. Me da paz. Todo está bajo control con él.

P. ¿Es de los que piensan que el seleccionador mexicano debe ser mexicano?

R. Sí es un plus que sea mexicano, porque se identifica más con nosotros, pero tampoco veo problema en que sea extranjero, pues debe estar ahí por su capacidad y la responsabilidad en hacer bien las cosas. Con el Jimmy Lozano estamos muy cómodos. Es mexicano, tiene capacidad y es muy humano con los jugadores. Queremos darle lo mejor a la Selección.

P. ¿Le gusta el Vasco Aguirre?

R. Es una gran persona y he podido conocerle. Tiene todo muy claro. Da buenos mensajes a los jóvenes, sobre todo al decirles que el fútbol no lo es todo en la vida, y que hay que aprender a vivir también. Y luego, en las ruedas de Prensa, es genial cómo contesta.

P. Curiosamente, fue un entrenador español, Paco Jémez, el que le hizo debutar en Cruz Azul el 2 de agosto de 2017 en Copa MX. ¿Qué nos dice de Paco?

R. Me encantaría hablar con él algún día. Fue una persona importante para mí. Era muy exigente conmigo pese a que tenía 16 años. Pero me subió a entrenar con el primer equipo. Me gritaba como loco. Lo entendía porque sabía que me tenía cariño. Paco me fue llevando poco a poco y me entrenó muy bien. Me hizo un hombre y un jugador maduro.

P. Su compañero de delantera podría ser Raúl Jiménez (Fulham), que sufrió una gravísima lesión en la cabeza. ¿Le admira?

R. Lo primero es que Raúl, para mí, es un referente en todos los sentidos, futbolístico y personal. La vida lo golpeó fuerte tras esa lesión y, aunque la gente a veces no se dé cuenta, estuvo un año fuera de los terrenos de juego. Luchó por su vida, primero, y luego luchó por volver al fútbol. Y ahora sigue en la Premier, la mejor Liga del mundo, y sigue haciendo goles. Es un ejemplo a seguir y lo demuestra día a día.

Pregunta. Anotó 39 goles en 2023. Cristiano hizo 54; Mbappé y Kane, 52; Haaland 50. ¿Qué le dice este dato?

Respuesta. Gracias al apoyo de mi familia y de Dios, me he dado cuenta de que tengo un potencial para crecer, mejorar algunas cosas y poder subir esa escala. Espero que en 2024 mejore los números de 2023. Ése es el reto, estando ya orgulloso de pertenecer a esa lista.

P. ¿En qué cree que puede mejorar más?

R. Técnicamente, en todo; y mentalmente, debería mejorar, sobre todo, en levantarme rápido tras un mal partido. A veces, me quedo demasiado dentro de un bache. Me pasó bastante y por eso me quedaba tres o cuatro partidos sin marcar … y eso no me puede pasar. Debo ser más constante.

P. ¿Se considera un ariete clásico?

R. Para nada. Al contrario, me gusta salir a las bandas, bajar al mediocampo y aparecer en segunda línea. Eso sí, en el área tengo mentalidad clásica: sé que, si me cae alguna, debo meterla.

P. ¿Quién era su modelo?

R. Benzema. Me encanta. Es un delantero brutal: hacía goles, sabía moverse dentro y fuera del área, era líder, con buen remate de cabeza… Eso sí, mi referente desde niño siempre fue Radamel Falcao.

P. Usted cree mucho en Dios. ¿En qué cree que le ayuda?

R. Me ayuda muchísimo. Dios está involucrado en los sueños de cada uno. Tú [se dirige al periodista] naciste para algo; yo nací para algo; el fotógrafo [se dirige a Ángel Rivero] nació para algo. Yo lo veo así. Dios me dio el talento para ser futbolista, y por eso doy todo por mi profesión. Dios está involucrado en eso. Seguro.

P. Afrontemos su futuro. Si sigue esta evolución, parece lógico que se vaya a una gran Liga el próximo verano. ¿Lo cree así?

R. Me va a decir que soy un pesado, pero me gusta vivir el presente y dejar todo en manos de Dios. Ahí está el camino, y estoy muy tranquilo en ese aspecto. Si llega alguna oferta, mi entorno no me dice nada. Me cuida, salvo que tenga que decidir algo serio. Lo llevamos bastante bien entre todos. Donde me toque estar, voy a dar lo mejor de mí, y sé que me va a ir bien.

P. El propio Hugo Sánchez le aconsejó en persona que debería irse ya del Feyenoord para afrontar una mayor empresa. ¿Cómo toma ese consejo?

R. Sé que lo dice como mexicano, porque queremos ver a nuestros compatriotas en las mejores Ligas del mundo. Pero esto es un proceso, y va a llegar el momento. Cuando llegue, debo estar al mejor nivel posible.

P. Hace poco le visitó Hugo Sánchez en Róterdam y tuvieron la oportunidad de estar juntos. ¿Qué le dijo, más allá de la entrevista que le hizo en ESPN?

R. Hubo una cosa que me dijo y que me quedé con ella. Y, curiosamente, es algo de fuera del campo. Me encantó esto que me indicó: ‘Santi, cuando opines, debes obviar el ‘creo que’. Debes estar más seguro en ti mismo y opinar esto o aquello, pero sin el ‘creo que’. Así que empezaré a usar las respuestas sin el ‘creo’, para no suscitar dudas en mis respuestas.

P. Hugo marcó 38 goles a un solo toque en el Pichichi de la 89-90. ¿Es ése el sueño de cualquier delantero?

R. Totalmente. Hugo es una leyenda. Fue un delantero total, muy completo, por lo que me han contado. He visto muchos vídeos suyos y siempre me dijeron que fue el mejor delantero de la historia de nuestro país. Hoy en día valdría 200 millones de euros.

P. ¿Usted se hizo del Madrid por Hugo o del Barça por Messi?

R. No me gustaría contar esa intimidad de a qué equipo le voy en el mundo. Yo soy de la idea de que hay que ser del equipo donde creciste. Y yo soy de Boca Juniors y de Cruz Azul. Luego, puedes tener preferencias, pero eso es otra cosa.

P. Es probable que sea el mexicano más caro de la historia. El récord lo tiene el ‘Chucky’ Lozano (46,5 millones de euros al Nápoles). ¿Le asusta batir ese récord?

R. Pâra nada. Los precios van subiendo y los tiempos son distintos. Hoy me puede tocar a mí un precio elevado; y mañana le puede tocar a otro uno mayor.

P. Usted siempre dijo que el Feyenoord es un club hecho para comprar y vender. ¿Le está ayudando la entidad?

R. Éste es un club hermoso. Róterdam es una ciudad donde se vive mucho este deporte y venir aquí fue la mejor decisión que pude tomar. Me hicieron sentir parte de la familia desde el principio. Empezar en Europa aquí fue un acierto. Me han sacado el mayor jugo posible y sé que me quieren ver crecer para venderme al mayor precio posible. Es una realidad que los clubes viven de eso.

P. ¿Le costó perderse el partido de Champions en el Metropolitano (3-2)?

R. Cuando vi el sorteo, ya sabía que tenía dos partidos de sanción. Me fijé en el orden del calendario hasta el último momento y ¡salió que el segundo era el Atlético! Me dolió bastante no ir a Madrid. Creo que lo que está haciendo Simeone es increíble, al igual que Ancelotti. Luchan al máximo nivel y son legendarios ya.

P. Juegan en la Europa League contra la Roma, el mismo rival que les eliminó la temporada pasada, con una roja suya en el último minuto.

R. Es un gran reto. Estoy muy contento de que nos haya tocado nuevamente la Roma, porque tenemos esa espinita del año pasado. Tenemos que preparanos para competir bien y todo puede pasar en el césped.

P. Por cierto, ¿es verdad que su novia es tan popular como usted en Róterdam?

R. Fernanda es única. Me enamoré de ella porque no tienen vergüenza de nada. Es diferente y en la ciudad la aman. Hasta fue a la cancha del Ajax con la camiseta del Feyenoord.