Miguel Ponce revienta a Alexis Vega

El exjugador del Rebaño sagrado Miguel Ponce, no se guardó nada y fue muy tajante contra su excompañero Alexis Vega durante el tiempo que fueron compañeros en Chivas.

Las indisciplinas del 10 tapatío le han traído una gran cantidad de críticas por donde quiera de parte de la prensa, afición y exjugadores del rebaño han atizado en contra de Alexis Vega.

Miguel Ponce no se contuvo y hablo de Vega sobre sus indisciplinas que ha tenido en el conjunto del chiverio durante su estancia en Verde Valle.

“Como siente que él es un gran jugador pues a veces suele llegar tarde a los entrenamientos, como que le da igual si está o no está, entonces termina por perjudicar y por crear un ambiente no tan agradable porque todos quieren lo mismo, todos llegan temprano porque es lo que se requiere, entonces ese tipo de cosas no gustan”.

“A veces no se cuida, su físico no lo cuida y eso es muy importante para él porque tiende a verse gordito si no se cuida, entonces es muy notorio que a Alexis le hace falta ser un poquito más profesional”, comentó Ponce en entrevista para TUDN.

Recordemos que Vega ha estado en el ojo del huracán durante los últimos meses debido a la fiesta que organizó en Toluca dentro del hotel de concentración de Chivas durante su visita a los Diablos Rojos el torneo pasado, suceso que le valió ser separado por el primer equipo durante prácticamente la mitad del torneo anterior.

Hace algunas semanas Alexis estuvo implícito en un nuevo problema al no querer aceptar las ofertas de Cruz Azul para salir del Rebaño, suceso que podría llevarlo a la inactividad debido a que decidió cumplir sus últimos seis meses en Chivas dejando así al equipo sin la posibilidad de percibir algún ingreso por su venta.