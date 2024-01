“Yo no estoy para competir, debo ser titular”; El reclamo que Escobar le hizo a Anselmi

La problemática entre Juan Escobar y el estratega de la maquina cementera Martin Anselmi sigue dando de qué hablar aunque el jugador tiene cantada su salida de la institución cementera. Luego de distintas versiones de la discusión entre ambos personajes. El periodista de Fox Sports Alejandro Blanco menciono en el programa La Última Palabra más detalles lo que paso en la Maquina Cementera.

“Juan Escobar ya no estará más en el equipo por un tema de indisciplina: le gritó, le falto el respeto a Martin Anselmi exigiendo cosas, como la titularidad. Le dijo que todos debían competir y él le dijo que no estaba para competir en la institución, que no quería competir y que él quería ser titular” confirmo Alejandro Blanco en la Última Palabra.

Después de que se diera a conocer la situación ocurrida entre entrenador y jugador, se llegó a comentar que podría llegar otro jugador en su reemplazo a la institución, pero el propio periodista revelo que los cementeros no ficharan a ningún otro extranjero para este torneo.

“No va a llegar ningún jugador extranjero a Cruz Azul. Si acaso va a llegar un futbolista mexicano incluso Anselmi y Alonso están trabajando con un par de jóvenes para probarlos este torneo”, señalo el periodista para Fox Sports.