Jimmy Lozano habla sobre el caso de Alexis Vega

Alexis Vega ha sido separado del primer equipo de Guadalajara debido a su situación actual

La situación entreAlexis Vega y Chivas, ha causado ruido en Jaime Lozano. El técnico de la Selección Mexicana señaló que la situación lo mantiene alerta y que ha tenido contacto con el aún futbolista del Guadalajara, sobre todo porque cree que es un jugador que tiene lo necesario para brillar con el combinado nacional.

“Sí, he estado en contacto con él. Desde lo que pasó le escribí, no sé si llamarlo amistad con ellos (los jugadores que tuvo en los Juegos Olímpicos), pero tienes una relación muy cercana, después de lo que viviste, después de todo lo que has podido pasar. Siempre les voy a desear el bien, por eso y porque lo conozco es que me interesa tanto el tema”, señaló el entrenador en entrevista para W RADIO.

Por su parte, ‘Jimmy’ destacó las habilidades del futbolista mexicano sobre el terreno de juego. Y también aprovechó para desear que la situación actual con Guadalajara se puede solucionar.

“Es para mí un crack, un gran jugador, ha tenido este tipo de situaciones en su carrera, pero esperemos que todo se normalice que es importantísimo”, señaló.