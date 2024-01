Juan Escobar rompe el silencio sobre su futuro en Cruz Azul

El defensor paraguayo definirá su situación en las próximas horas

Ha pasado casi una semana desde que se dio a conocer la pelea entre Juan Escobar y Martín Anselmi y el futuro del defensor paraguayo sigue sin definirse para lo que resta del Clausura 2024 de la Liga MX.

Este lunes, Escobar estuvo junto con su representante en La Noria por varias horas para reunirse con el director deportivo, Iván Alonso, y tratar de desencallar su situación de una vez por todas.

A su salida de las instalaciones, rompió el silencio ante los medios de comunicación y aseguró que, en caso de irse del equipo, lo más valioso es la estima de la afición: «El cariño de la gente, como les dije desde el día uno, con el que me recibieron. El cariño de la gente, pase lo que pase, si me voy, no estoy asegurando nada, no me voy con los campeonatos ganados, me voy con el cariño de la gente y creo que eso es lo más importante para mí».

Finalmente, el futbolista de 28 años reveló que salir sería un duro golpe en su carrera profesional: «Me va a doler bastante, pero como dije, todavía no sé qué va a pasar, todavía tengo que hablar»

¿Cuándo se define su futuro?

De acuerdo con ESPN, se espera que esta misma noche se de a conocer si sigue o se va finalmente Juan Escobar. La decisión está en manos de Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul.

Juan Escobar: números en Cruz Azul

Desde su llegada en 2019, Juan Escobar suma 14 goles y 11 asistencias en 163 partidos disputados hasta el momento.

Fue campeón de Liga MX en el Clausura 2021, del Campeón de Campeones en 2021, de la Supercopa de la liga en 2022 y de la Supercopa MX en 2019.

Cruz Azul: próximo partido

Los «Cementeros» buscarán sus primeros tres puntos en el torneo el próximo viernes 19 de enero cuando visiten a FC Juárez a las 21:10 horas (tiempo de la CDMX) en el arranque de la J2 del Clausura 2024.