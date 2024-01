Faitelson habla sobre su llegada a TUDN. No se arrepiente.

El analista deportivo habló con Récord sobre como ha sido su adaptación a su nueva casa luego de 17 años en ESPN

Después de 17 años en ESPN, David Faitelson decidió irse y comenzar en TUDN otra historia, en entrevista exclusiva con RÉCORD reveló que no se arrepiente, pero una de los retos más grandes para él ha sido adaptarse a sus nuevos compañeros.

Faitelson no se queja de su nueva casa, pues le ha ido mejor de lo que esperaba, hasta ahora las cosas marchan por buen camino según lo dijo:

“No era fácil al principio, yo lo veía mucho más complicado, pero me han dado un recibimiento maravilloso”

“Yo pensaba que iba a ver una noche en la cual yo me iba a arrepentir. Estaba esperando ese momento y la verdad es que no (llegó)”.

Sin embargo, el cambio no ha sido perfecto y el periodista reveló que uno de sus retos más grandes ha sido aprender a convivir y a trabajar con sus nuevos colegas.

“Me ha costado un poco de trabajo acoplarme al pensamiento de otros compañeros que yo no conocía cómo se trabajaba con ellos, Damián Zamogilny, Marc Crosas, Tito Villa, Marco Cancino, Alex De la Rosa. Yo no tenía realmente una condición en la cual yo me sentía cómodo o comunicado o identificado con ellos”, confesó.

El problema no es grade, pues el comunicador cree que será cuestión de tiempo para que la química entre ellos crezca y logren ofrecer un buen debate deportivo a todo el público. Además, resaltó que a lo largo de su trayectoria ha aprendido que debe saber cómo relacionarse laboralmente aún con quienes no comparte opiniones.