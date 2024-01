Jesús Godínez se va dolido de Chivas: Hará historia en el futbol de China

El canterano rojiblanco nunca pudo consolidarse con el Guadalajara

Luego de no entrar en planes con Chivas y no encontrar acomodo en la Liga MX para el Clausura 2024, Jesús Godínez jugará este año para el Nantong Zhiyun de la Primera División de China.

En entrevista para ESPN, Godínez reveló estar molesto con la directiva tapatía al no cumplir con su palabra de contemplarlo para este torneo tras su préstamo con el Herediano de Costa Rica: «Nunca me dijeron, así como tal: ‘vente te espero’. Me sorprendió esa parte porque mi representante me había dicho que había hablado con alguien de la directiva que metiendo catorce goles iba a tener la oportunidad».

Cabe mencionar que en el Apertura 2023 del futbol tico anotó 14 goles y dio cuatro asistencias. Llegó a la final que perdieron 3-1 en el global ante el Saprissa.

El canterano rojiblanco aseguró que al futbolista mexicano se le valora más afuera que en el país: «Ni siquiera me conocen, a lo mejor si me hubieran dado oportunidad en pretemporada, pero me duele porque a veces se te valora más afuera de tu país. Pero siempre voy a estar agradecido con Chivas».

Finalmente, el también ex León y Necaxa no quiso entrar en polémicas por el reciente fichaje de Cade Cowell: «Al final de cuentas es un jugador que va a aportar mucho, es un jugador con mucha calidad. No me fijo en ese tipo de cosas de que lo traen y a mí no me dan la oportunidad. Me duele que siendo de casa no se dieron el tiempo de verme competir. Ya lo asimilé».

Jesús Godínez, al futbol chino

De acuerdo con el periodista César Luis Merlo, José de Jesús Godínez Navarro seguirá su carrera con el Nantong Zhiyun de China. El contrato es por dos años con opción para uno más y será el primer futbolista mexicano de la historia en jugar en este país.