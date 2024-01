José Castillo se ve levantando el título junto a Javier «Chicharito» Hernandez

El refuerzo de las Chivas está motivado en afrontar su primer torneo como jugador del Rebaño Sagrado.

La posible llegada de Javier Hernández a las filas de las Chivas Rayadas del Guadalajara ha desatado mucha expectación, pues el delantero regresaría al equipo luego de 14 años de estar jugando en los mejores clubes de Europa. Previo al Clausura 2024, el Rebaño Sagrado contrató al lateral José Castillo, quien llegó al club procedente de los Tuzos del Pachuca.

El refuerzo del Rebaño Sagrado está motivado, pues jugará su primer torneo defendiendo la camiseta del Guadalajara. Así mismo, el canterano de los hidalguenses dejó en claro que se ve cargando el título en el próximo verano acompañado de una leyenda como lo es ‘Chicharito’.

“Me veo levantando el campeonato con él. El hecho de que todo lo ha englobado y la posibilidad de venir, los que estamos en el plantel supondría una gran motivación. ¿A quién no le gustaría compartir cancha con un jugador tan emblemático para esta institución y para el futbol mexicano? Es un emblema y siempre lo ha sido, sí por supuesto que generaría mucha expectativa e ilusión”, comentó.

Por otro lado Castillo que sigue manteniendo el sueño de poder jugar con la Selección Mexicana, pero sabe que para lograrlo tendrá que ser constante con los rojiblancos. “A nivel individual en el corto y mediano plazo me encantaría tener buenas actuaciones que me catapulten a la selección y por supuesto el día de mañana en un mediano y largo plazo me encantaría poder emigrar al extranjero, más concretamente a Europa”, agregó.

Hasta el momento, las Chivas cuentan con dos refuerzos de forma oficiales los cuales son José Castillo y Cade Cowell, quien dejó las filas del San José Earthquakes de la Major League Soccer. Ahora, la directiva rojiblanca afina detalles para darle una gran bienvenida a Javier ‘Chicharito’ Hernández.