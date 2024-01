“¿El City? Si los cargos se prueban, lo descenderán…”

El ex asesor financiero del conjunto mancuniano, Stefan Borson, afirmó en una entrevista para ‘talkSPORT’ que su caso, “si se demuestra, es muy grave”, pero también cree que los ‘citizens’ limpiarán su nombre.

La presión no hace más que aumentar sobre la Premier League y la investigación del Manchester City, sobre todo tras conocerse a principios de semana que la liga inglesa ha puesto en manos de una Comisión independiente unas nuevas y posibles sanciones para Everton (la segunda de la temporada) y Nottingham Forest por incumplir el Fair Play Financiero de la Premier League.

Días atrás, el CEO de la Premier League, Richard Masters, afirmó: “No puedo darle más detalles que la fecha fijada para el procedimiento (del Manchester City). No puedo decir cuándo será, pero está avanzando”. Así mismo, The Telegraph informó que podría haber novedades sobre el juicio sobre el conjunto mancuniano la próxima semana, sin especificar en qué podrían consistir dichas novedades.

Un caso sobre el que se ha pronunciado Stefan Borson, exasesor financiero del propio Manchester City. En un entrevista concedida a talkSPORT, este fue preguntado por la diferencia entre los casos de Everton, que ya sufrió una deducción de 10 puntos, y Nottingham Forest con respecto al del conjunto mancuniano: “La escala es de un nivel completamente diferente. No hay duda de que, si se demuestran esos cargos, ¡esto acabará como mínimo en el descenso! Un montón de ejecutivos de múltiples empresas estaban en ello. El club también mintió a muchas partes: profesionales, gente que hacía las diligencias debidas sobre la empresa, a la liga inglesa, a la UEFA, a la FA… Si se demuestra, es muy grave. Nadie lo discutiría. El propio Manchester City dirá en sus alegaciones que se trata de una acusación de la naturaleza más grave”.

Si bien los distintos casos frentes que tiene abiertos la Premier League por incumplimiento de Fair Play Financiero no son comparables, ya que los 115 cargos que se le imputan al equipo de Pep Guardiola conllevan de mucho mayor tiempo de investigación por parte de la Comisión independiente, que es la que pondría la sanción conveniente, lo cierto es que el desconocimiento general de plazos y noticias está perjudicando indirectamente a la propia Premier League.

No obstante, Stefan Borson no ve tan claro que el Manchester City vaya a sufrir una sanción tan importante como se presupone. “Creo que limpiarán su nombre porque un caso de esta naturaleza tiene que tener un nivel de pruebas convincentes que me parece imposible presentar a una Comisión independiente. Además, me parece muy improbable que la conducta que se alega haya tenido lugar durante un periodo de 10 años con el tipo de personas que están implicadas en el club. Ese también será el punto de partida de la Comisión independiente. Para cualquier juzgado o tribunal, sugerir que este número de personas ha sido tan deshonesto es una llamada masiva”, añadió el ex asesor financiero de los skyblues en talkSPORT.