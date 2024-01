Mike McCarthy rechaza ser el culpable de los 30 años de fracaso para los Vaqueros de Dallas

El entrenador sabe que quedaron a deber esta temporada pero no se considera culpable por la falta de éxito en tres décadas

No se considera culpable. Esta semana el dueño de los Dallas Cowboys, Jerry Jones, aseguró que Mike McCarthy seguirá siendo entrenador del equipo para la siguiente campaña a pesar de la falta de éxito en postemporada.

Ahora, tras la noticia de que seguirá al mando, el entrenador afirmó que el equipo quedó a deber durante el partido de playoffs ante los Green Bay Packers, algo de lo que está muy decepcionado, sin embargo, no se considera culpable de las décadas sin éxito del equipo.

“Aún está fresco, todavía estoy sacudido. Es simple, un equipo jugó a su nivel y el otro no. Desafortunadamente nosotros no lo hicimos, así que estoy muy decepcionado con nuestro desempeño, simplemente por no jugar a nuestro nivel. (Pero) No asumiré ninguna responsabilidad y los jugadores tampoco deberían hacerlo por los más de 20 años de decepciones”, reveló McCarthy en conferencia de prensa.

El entrenador en jefe ha estado al mando del equipo durante cuatro campañas llegando a postemporada en tres de ellas y ganando un solo partido de Playoffs. Ahora en su último año de contrato, buscará revertir la maldición del equipo.

Hay que recordar que la última vez que el equipo logró ganar un Super Bowl fue en 1995. Ese mismo año fue la última vez que la franquicia pudo llegar a un partido de Final de Conferencia.