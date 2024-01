Carlos Hermosillo revienta a Martín Anselmi

El exjugador no confía en el nuevo entrenador de la Máquina tras el inicio sin victorias

Cruz Azul no ha logrado revertir el camino. A pesar de los cambios en la Noria, la Máquina sigue sin encontrar la victoria, pues en la Jornada 2 del Clausura terminaron empatando a ceros en Juárez. Ante el resultado, el histórico exjugador del equipo, Carlos Hermosillo explotó contra el nuevo técnico.

Martín Anselmi llegó a Cruz Azul como el nuevo DT, en busca de ayudarlos a volver a competir por el campeonato, sin embargo, el inicio ha sido complicado. A pesar de aún no conocer la victoria, el entrenador revelo sentirse orgulloso de su equipo.

“Hemos dado un paso adelante, no hemos recibido situaciones de gol, es difícil tener gol, este equipo me representa porque intenta presionar al rival lo más rápido posible”, reveló el entrenador tras su empate ante Mazatlán.

Ahora, al igual que varios aficionados del equipo, Carlos Hermosillo, no está convencido por el nuevo entrenador. A través de sus redes sociales, el exjugador aseguró que no confía en Anselmi y le pidió que no les venda ‘espejitos’.

“¿Qué es generar volumen de juego? Que me explique, porque si habla de tener la posesión del balón, sí Cruz Azul ha tenido la pelota, pero si hacemos análisis de los dos juegos por qué no nos preguntamos sobre «generar volumen ofensivo» y es una pena que un delantero como Toro Fernández tenga que bajar a buscar la pelota, es una pena lo que sucede en Cruz Azul, le llegan pocas pelotas al área. Va empezando el torneo, pero no nos venda espejitos señor Anselmi», comentó Hermosillo.

¡Lo de @CruzAzul fue vergonzoso! 🤦🏻‍♂️



Martín Anselmi dice que se generó volumen de juego, ¡sí, pero deben generar mucho más volumen ofensivo a su centro delantero, si no lo van a matar!



Pésimo partido…consecuencia no que no haya descenso❌ pic.twitter.com/hALDGC5MsA — Carlos Hermosillo (@CHermosillo27) January 20, 2024

Cruz Azul y Martín Anselmi ahora esperarán hasta el próximo sábado para buscar su primer triunfo en el Clausura 2024, cuando reciban a Mazatlán en el Estadio Ciudad de los Deportes.