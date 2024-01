Cesar Montes se pierde juego ante Real Madrid

No se ha recuperado del golpe que sufrió en la rodilla en el duelo ante el Girona

César Montes será baja en el partido de este domingo 21 de enero en el Santiago Bernabéu. Ha sido su entrenador, Gaizka Garitano, el que lo ha confirmado en la rueda de prensa: «César es baja para este partido. El otro día se lesionó y no parece que sea grave, pero no se ha entrenado ni un día durante la semana y no está bien».

El golpe que sufrió en la rodilla en el último encuentro de Liga ante el Girona le va a impedir disfrutar como sí lo hizo la pasada temporada cuando jugó con el Espanyol en el coliseo blanco. Ese día César estuvo a gran nivel a pesar de la derrota de su equipo, pero dejó detalles de su calidad, sobre todo cuando cortó un ataque peligrosísimo de Vinicius al tirarse al césped y ganarle la acción.

Además, va a ser un problema grave porque Montes viene de hacer su mejor partido con el Almería precisamente ante el Girona, el líder de la Liga. Después de una primera parte de la temporada terrible para él, ahora parecía recobrar la confianza, pero un nuevo contratiempo físico le ha dejado fuera de este partido, un duelo que los futbolistas siempre quieren jugar.

Buscando el milagro

Montes, por tanto, se tendrá que conformar con ver el partido por televisión e intentar recuperarse lo antes posible para ayudar a su equipo en una segunda vuelta complicadísima para ellos, ya que siguen sin conocer la victoria y están últimos en la tabla. Da la impresión que sólo un milagro podría salvarles del descenso. Y el inicio de ese milagro puede iniciarse si son capaces de dar la sorpresa en el Bernabéu.