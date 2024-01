Fernando Gago: “Perdimos sin merecerlo”

No lleva ni 2 partidos dirigidos en la Liga MX y ya comenzaron los problemas para Fernando Gago en Club Deportivo Guadalajara, luego del agónico empate conseguido en la cancha del Estadio Omnilife y la derrota sufrida el día de ayer en el Estadio Universitario frente a los Tigres de la UANL.

El ex entrenador de Racing Club de Avellaneda declaro lo siguiente, después de la derrota frente a Tigres “Estamos en crecimiento, hubo muchas mejoras del primer partido a éste. Esto es un juego, a veces ganas sin merecerlo y a veces los pierdes sin merecerlo. Me quedo con las cosas buenas que hizo el equipo, sí hay que corregir algunos detalles, pero en líneas generales el partido fue bueno”.

A pesar del mal inicio de torneo, el ex jugador del Real Madrid y Valencia, se mostró positivo y confía en darle vuelta a la situación del equipo “El partido me gustó muchísimo, no me queda por el resultado si es de ahí o no la idea, pero el equipo jugó muy bien el primer tiempo, tuvo casi siete situaciones claras de aproximación para poder definir en el primer tiempo, tuvo entre cuatro y tres en el segundo, sino me quedo corto, tenemos que ajustar, siempre, ganando o perdiendo, no cambia el resultado de lo que uno pretende en los entrenamientos o en el partido”.

Club Deportivo Guadalajara prepara su visita al Estadio Caliente para enfrentar a los Xolos en el partido valido por la fecha 3 del Torneo de Clausura 2024, buscando su primera victoria del torneo.