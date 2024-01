Faitelson pide vetar estadio de Santos Laguna tras la muerte de aficionada de Rayados

El comentarista se mostró indignado, tanto como sus compañeros de mesa de debate

David Faitelson con la sinceridad que le caracteriza al expresar su punto de vista, se mostró indignado por lo sucedido en el estadio de Santos Laguna, la noche del domingo, al término del encuentro ante Monterrey. Aficionados de Monterrey comían cuando fueron embestidos por una pick up que iba a alta velocidad.

¿Qué pasó en el TSM Corona de Santos Laguna?

Cuando se acabó el partido entre Santos Laguna y Monterrey, aficionados del club regiomontano salieron a comer en las afueras del inmueble, de repente fueron embestidos por una camioneta que iba a muy alta velocidad, y que arrolló a por lo menos 10 hinchas que se encontraban por el acceso número 4 del estacionamiento del estadio.

Según los primeros informes de las autoridades, se trata de un accidente, pero desafortunadamente, le costó la vida a una madre de familia y aficionada de Rayados.

David Faitelson acostumbrado a expresarse en mesas de debate

Los comentaristas de TUDN, entre ellos David Faitelson y André Marín, hablaron sobre el delicado tema que sucedió el pasado domingo por la noche en Torreón, Coahuila, y que dejó boquiabiertos a los aficionados de la Liga MX. Al respecto, Faitelson se mostró indignado y señaló a las autoridades del fútbol mexicano:

“Una tragedia, gente tirada cuando salían de un partido de futbol y lo único que reclamo acá, reclamo que el futbol mexicano tiene que ponerse en el tono de la tragedia y decir señores, el estadio está suspendido, vetado, en lo que investigamos que fue lo que pasó […] Nada, se empiezan a lavar las manos, ya habíamos apagado las luces, fue fuera del estadio, que no les compete, no puede ser, hubo un muerto y me parece que cada tragedia sirve para estudiarla y mejorar en los protocolos de seguridad.”

La Liga MX se está lavando las manos con la terrible tragedia que ocurrió en Torreón después del Santos vs Rayados que dejó una persona fallecida… ¡Son unos sin vergüenzas!



— David Faitelson (@DavidFaitelson_) January 23, 2024

El también comentarista y analista, formado en las filas de José Ramón Fernández como Faitelson, André Marín, también se expresó al respecto:

“Muy parecido a como lo ve David, partido de alto riesgo, históricamente es un partido peligroso, no fue una buena entrada, fueron 15-16 mil aficionados, está prohibido que los fanáticos rivales vayan a los estadios desde lo que pasó en Querétaro, qué está pasando, esto está alejando a la gente de los estadios […] Ya habló el alcalde de Torreón, los presidentes de los clubes, pero en la Federación nadie ha dicho nada, ya es hora de que digan qué piensan de la tragedia”.