Hijo de Christian Benítez, ex goleador de América: «A mi papá lo asesinaron»

El delantero ecuatoriano falleció en Catar hace casi 11 años

El próximo 29 de julio se cumplirán 11 años del fallecimiento del delantero ecuatoriano, Christian Benítez, quien jugó en el futbol mexicano para Santos Laguna y América saliendo campeón con ambas instituciones.

En días pasados, Fabiano Robinho Benítez, hijo de «Chucho», concedió una entrevista al portal de este país studiofutbol.com.ec, espacio que aprovechó para hablar sobre el trágico momento en su infancia: «Cuando papá fallece era muy niño, tenía 10 años. Yo solo quería a mi papá, no sabía de maldad en el mundo. Cuando crecí me fui haciendo preguntas. En redes hay tantas cosas, pero nadie sabe la verdad».

En el avance compartido en su cuenta de X (antes Twitter), Fabiano aseguró que su papá fue asesinado: «El instinto de uno, como hijo, como familiar, como esa persona que lo conoció. Era un joven sano, que no tomaba (alcohol), que estaba para su familia. Me voy haciendo preguntas y digo ¿por qué? O sea ¿cómo fue? Y bueno, he obtenido documentos donde yo personalmente, no quiero culpar a nadie, pero yo creo, no creo, estoy seguro, que a mi papá lo asesinaron».

La entrevista completa será publicada por este medio en los próximos días.

¿De qué murió Christian Benítez

El futbolista sufrió un paro cardíaco como consecuencia de una peritonitis aguda. Tras realizarse una segunda autopsia, se detectó un problema en la arteria coronaria que afectó directamente el corazón y que era muy difícil de detectar en estudios.

Un año después de su muerte, Rony Benítez, dijo a la prensa que su hermano fue envenenado: «A mi cuñada no le entregaron los exámenes en Qatar. Lo intoxicaron, lo mataron».

Chucho Benítez: números con América

En su paso por Coapa entre 2011 y 2013, Christian Rogelio Benítez Betancourt anotó 52 goles y dio 15 asistencias en 79 partidos disputados.

Fue campeón en el Clausura 2013 derrotando en la final a Cruz Azul en penales 4-2 (2-2 en el marcador global). «Chucho» anotó el segundo penal de la tanda en aquella ocasión.