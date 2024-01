Equipo grande de la Liga MX busco repatriar a Andrés Guardado

Andres Guardado volvió a la Liga MX después de 17 años jugando en el futbol europeo y el día de ayer fue presentado en un vacío y desangelado Estadio Nou Camp, que había sido preparado para una megafiesta por la directiva felina comandada por Jesús Martínez Jr.

Durante su presentación Andres se mostro agradecido y revelo que hace algunos años, el conjunto de las Águilas del America lo busco repatriar a la Liga MX, en su paso por el Deportivo La Coruña.

«Hay momentos que te va a tocar sufrirla. Cuando descendí con Deportivo La Coruña me habló el América para venir, me dijeron, ‘vente para acá, no juegues en Segunda División’, pero me dije, ‘a ver, voy a jugar en Segunda, es malo entre comillas, pero es mi último año de contrato y si lo hago bien me va a salir mercado porque había tenido años regulares con el Deportivo y aposté por eso.

«En ese momento pensé, si me va mal en algún momento el América o alguien me va a volver a querer, pero el estar acá (en México) y regresar (a Europa) va a estar muy difícil, es apostar un poco por eso.

«Después si no sale bien, bueno, yo no criticaría a ninguno de los que regresan si realmente la pelea y cuando ya no tienen oportunidades se regresan, no se pudo, pero si van y pelean, hay que arriesgarse a no tener lo que uno busca y si eres constante obtienes seguramente el resultado que quieres» declaro para Televisa Univisión, el surgido de las inferiores de Colomos.