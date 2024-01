“No se ve nada bien”: Estratega del Fulham preocupado por la lesión de Raúl Jiménez

Se llevó acabo el encuentro entre Fulham y Everton en la Liga Inglesa y no fue el mejor día para el atacante azteca Raúl Jiménez debido a que sufrió una lesión que de acuerdo con el estratega del club Marco Silva, no luce de la mejor manera.

El atacante salió de cambio en el medio tiempo acompañado por el jugador francés Issa Diop quien también sufrió una lesión y tuvo que abandonar el terreno de juego.

“Ambos salieron por problemas en los isquiotibiales y no pinta nada bien. Es normal cuando juegas tres partidos en siete días, todos muy intensos. Este tipo de cosas pueden pasar cuando tienes un plantel corto y no puedes rotar jugadores; el calendario no nos ayudó”, señalo el estratega portugués al término del encuentro respecto a la lesión del atacante mexicano

En el minuto 41 se presentó la más clara para Raúl Jiménez, luego de un disparo y un rebote en la defensa rival, el balón le quedo al jugador, quien tenía un defensa enfrente y le pego de primera, pero se fue muy alejado del arco.