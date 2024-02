Jurgen Damm menciona que nunca jugaría en Chivas ni Rayados

El ex volante de las Águilas y de los Felinos menciono que siempre ha sido americanista y por esta razón jamás iría al rebaño sagrado.

El domingo se mide Atlético San Luis ante Chivas por lo que el ex volante de las Águilas y de Tigres aseguró que siempre ha sido americanista y por esta razón jamás iría al club rojiblanco.

“Yo siempre he dicho que nunca jugaría en Monterrey y Chivas; yo soy Tigre y Americanista. Estoy muy contento, muy feliz conmigo, con mi carrera. En su momento me acuerdo que en 2013, 2014 estaba en Pachuca y hubo una opción (de ir a Chivas). Luego, por 2017, 2018 y hace como dos o tres años también Ricardo Peláez me habló de la posibilidad y nunca se dio”.

“Está perfecto porque mi sueño siempre fue estar en el América. Entonces Dios pone todo en su lugar, acomoda todo perfectamente, entonces por ese lado, pues creo que Dios me puso en el lugar indicado”, comentó en entrevista para ESPN.

Dentro del balompié azteca Jurgen ha vestido los colores de los Tecos, Pachuca, Tigres, América y ahora el Atlético, esto además de que tuvo una breve etapa por el Atlanta United, equipo que milita en la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.