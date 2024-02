PSV y Chucky Lozano frenan la racha de victorias de Ajax

El equipo donde milita Hirving Lozano empató ante Ajax

Ajax y PSV dividieron puntos en el derbi de Países Bajos al empatar 1-1, resultado que mantiene en la lucha por puestos europeos al conjunto que jugó como local hoy; en tanto el equipo de Hirving Chucky Lozano se mantiene como líder, pero deja ir dos puntos que le permiten al Feyenoord, de ganar, acortar distancia en la cima.

Los dirigidos por Peter Bosz están arrasando en la Eredivisie, pero hoy le costó trabajo en el clásico de Países Bajos ante Ajax, en donde Chucky Lozano saltó a la cancha como titular y brindó un buen juego con algunos destellos que aportaron a la ofensiva del líder de la liga holandesa.

Ajax vs. PSV: resumen del partido y goles

Desde que se escuchó el silbatazo inicial en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam, la intensidad de ambos equipos se hizo sentir, la balanza se inclino para el conjunto local, que comenzó a presionar en cada punto de la cancha para llevarse ligeramente la posesión del balón.

Ajax demostró que pasa por un buen momento y que su resurgimiento en la Eredivisie no fue casualidad, sino producto del crecimiento futbolístico que los ha hecho hilar victorias que los acercan a puestos europeos; por ello hoy salieron desde el primer minuto abrir el marcador.

Al 19′, Steven Berghuis abrió el marcador, cuando durante un contragolpe Brian Brobbey recibió el esférico y se enfiló con potencia rumbo a la portería, en donde se encontró cara a cara con Walter Benítez; no supo como definir, pero no perdió el control del balón y al quitarse al portero argentino metió un pase a Berghuis, que definió de manera magistral con su pierna izquierda para hacer estallar el grito de gol en el estadio.

A partir de este momento, PSV y Chucky Lozano metieron el acelerador para no dejar ir el invicto y comenzaron a tener mayor posesión del balón. El delantero mexicano se vio muy activo, en incluso tuvo un disparo que pasó muy cerca del ángulo superior derecho de Ajax.

El sabor de la ventaja la valió al conjunto local sólo 15 minutos, porque al 34′ apareció el goleador Luuk de Jong para sumar otra anotación a su cuenta personal, que lo acerca más a los líderes de la tabla de goleo Pavlidis y Santiago Giménez.

El delantero neerlandés definió con su pierna izquierda en el punto penal, con la presión de un defensa del Ajax, que no pudo evitar que el atacante empujara el balón a las redes.

Ajax y PSV cierran empate en segundo tiempo

En el segundo tiempo PSV comenzó los embates en busca de la victoria, pero no supo cómo penetrar la línea defensiva de los dirigidos por John van’t Schip, viejo conocido del futbol mexicano.

Chucky Lozano no tuvo mucho contacto con el balón en los segundos 45 minutos, corrió y presionó sin él, pero no genero ocasiones de gol importantes.

El empate era un resultado esperado y lo importante para PSV es que no perdió el invicto. Ajax no se vio tan beneficiado, porque no pudo continuar con la racha de victorias que traía.